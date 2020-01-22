Huawei EMUI, 50 milyon cihazda kullanılıyor!

Huawei EMUI arayüzünün, bu ayın başında gönderilen bir OTA güncellemesinin ardından 50 milyon cihazda kullanıldığını duyurdu.

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Huawei EMUI 50 milyon telefonda

Huawei geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 arayüzünün 10 milyon akıllı telefonda kullanıldığını açıklamıştı. Şirketin Ağustos ayında tanıttığı yeni arayüzü, kullanıcılara; sisteme entegre karanlık mod, daha kolay kontrol edilebilen kullanıcı arayüzü ve GPU Turbo 3.0 yazılımıyla daha üstün bir performans vadediyordu.

Şirket bugün Weibo’da yaptığı paylaşımla EMUI arayüzünün 50 milyon akıllı telefonda aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Bu durum Amerika ambargosu yüzünden son amiral gemisi cihazı Mate 30 Pro‘yu batı ülkelerinde satamayan Huawei‘nin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Üreticinin yakın zaman önce açıkladığı 2019 büyüme rakamları da bunu kanıtlıyordu. Paylaşılan raporda Huawei‘nin geçtiğimiz yıl 2018‘e kıyasla %20 oranında daha fazla cihaz sattığı ve toplam gelirdeki artışın %18 seviyesinde olduğu gözüküyordu.