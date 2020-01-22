Akıllı Telefonlar
Huawei EMUI, 50 milyon cihazda kullanılıyor!
Huawei EMUI arayüzünün, bu ayın başında gönderilen bir OTA güncellemesinin ardından 50 milyon cihazda kullanıldığını duyurdu.
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Huawei EMUI 50 milyon telefonda
Huawei geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 arayüzünün 10 milyon akıllı telefonda kullanıldığını açıklamıştı. Şirketin Ağustos ayında tanıttığı yeni arayüzü, kullanıcılara; sisteme entegre karanlık mod, daha kolay kontrol edilebilen kullanıcı arayüzü ve GPU Turbo 3.0 yazılımıyla daha üstün bir performans vadediyordu.
Şirket bugün Weibo’da yaptığı paylaşımla EMUI arayüzünün 50 milyon akıllı telefonda aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Bu durum Amerika ambargosu yüzünden son amiral gemisi cihazı Mate 30 Pro‘yu batı ülkelerinde satamayan Huawei‘nin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.
Üreticinin yakın zaman önce açıkladığı 2019 büyüme rakamları da bunu kanıtlıyordu. Paylaşılan raporda Huawei‘nin geçtiğimiz yıl 2018‘e kıyasla %20 oranında daha fazla cihaz sattığı ve toplam gelirdeki artışın %18 seviyesinde olduğu gözüküyordu.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M11, M31 ve A11 geliyor!
Samsung, yenilenen A serisi ve M serisi sayesinde geçen yıl orta ölçekli pazarda büyük başarı elde etti. 2020 yılında Samsung, bu segmentte daha fazla telefon sunacak.
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Samsung Galaxy M11, M31 ve A11 Wi-Fi bağlantı özellikleri
Wi-Fi Alliance tarafından, Samsung Galaxy M11, M31 ve A11 sertifika aldı ve gelecekleri kesinleşti. Ulaşan bilgilerde, üç cihazında Android 10 destekleyeceği fakat M11 ve A11‘in yalnızca tek bant Wi-Fi bağlantısını desteklerken, M31‘in çift bant Wi-Fi bağlantısı destekleyeceği ortaya çıktı.
Teknik ve tasarımsal özellikleri
Galaxy M11‘de tasarımsal olarak elimizde olan tek bilgi, telefonun mavi, siyah ve mor renklerde geleceği. M31 modeli Geekbench’te Exynos 9611 SoC ve 6 GB RAM ile görüntülendi ancak bunun yerine Snapdragon 665 ile gelebileceğini bazı raporlarda gördük. Kamera olarak ise 48 MP genişliğinde ana kamera , 12 MP geniş açı kamerası ve 5 MP derinlik sensörü ile gelmesi bekleniyor.
Galaxy A11‘in ise Galaxy A31 ve Galaxy A41 gibi 64 GB temel depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bu model hakkında bildiğimiz tek şey şuanda bu. İlerleyen günlerde detaylar açıklandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Pocophone F1 Android 10 güncellemesi aldı
Pocophone F1 stabil Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı. 1.9GB boyutundaki güncelleme pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.
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Snapdragon 845 işlemcili en ucuz telefon olarak bilinen Pocophone F1 için stabil Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başladı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerine göre yeni yazılım güncellemesinin boyutu 1.9GB. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışacak MIUI 11.0.4.0QEJMIXM güncellemesi, 1 Ocak güvenlik yamasını içerisinde barındırıyor. Çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı ve hataların düzeltildiği sistem güncellemesi, ikincil alandaki bildirim sorunun çözülmesine yardımcı oldu. Oyunlarda arkaplan tüketiminin azaltılması ve oyun içerisinde mesajlarınızı yanıtlamanızı sağlayan GameTurbo özelliği bu güncelleme ile kullanıcılara sunuldu. Android 10 ile birlikte gelen yenilikleri içerisinde barındıran paketin birkaç gün içinde tüm kullanıcılar ile paylaşılması bekleniliyor. Yazılım güncellemesi bildirimi cihazınıza gelmediyse, telefonunuzun “Ayarlar” bölümündeki “Yazılım Güncelleme” kısmına tıklayarak güncel paketleri denetleyebilirsiniz.
Pocophone F1 teknik özellikleri ve fiyatı
Ekran:
6.18 inç IPS LCD FHD+ 1080×2246, %82.2 ekran kasa oranı, 18:7:9 görüntü oranı, Corning Gorilla Glass
İşlemci:
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) sekiz çekirdek, 4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver
Grafik Birimi:
Adreno 630
Depolama ve RAM seçenekleri:
64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM
Batarya:
4000 mAh, 18W (Quick Charge 3.0), 94 saat durma, 25.31 saat konuşma, 13.51 saat internet, 12.11 saat video izleme
Kamera:
12 MP ana kamera, f/1.9, 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel odak
5 MP, f/2.0, 1/5.0″, 1.12µm, derinlik sensörü
Çift LED Flaş, Video: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps
20 MP, f/2.0 ön kamera, 1080P 30 kare video
İşletim Sistemi:
Google Android 8.1, Android 9.0 Pie, Android 10 MIUI 11
Bağlantılar:
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot internet paylaşımı, Bluetooth 5, A-GPS, GLONASS, BDS, Type-C 1.0 USB 2.0, USB On-The-Go
Antutu Benchmark, Geekbench, BasemarkOS Sonucu:
Anutu Benchmark: 332.586, Geekbench Tekli Çekirdek: 440, Geekbench Çoklu Çekirdek: 1754, BasemarkOS 2: 4034 puan, BasemarkOS X: 43652, BasemarkOS 2.0: 3713 puan
Fiyatı:
220 dolar
Akıllı Telefonlar
Instagram, IGTV butonunu kaldırdı
Popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni bir değişikliğe gitti. Uygulamanın ana sayfasında sağ üst köşede bulunan IGTV butonu kaldırıldı.
Sosyal ağ uygulaması Instagram içinde video paylaşımını sağlamak için geliştirdiği özelliklerden biri olan IGTV, beklendiği kadar ilgi görmedi. Birçok kişinin YouTube kullanması ve yeteri kadar kullanıcı dostu olmaması yüzünden popüler olamayan IGTV özelliği ikinci plana atılmış gibi görünüyor.
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IGTV, “Keşfet” sekmesinin bir parçası olmasının yanı sıra ayrı bir uygulama olarak da hizmet vermekte. Ancak bundan sonra uygulamayı açtığınızda sağ üst köşedeki o büyük IGTV simgesini göremeyeceksiniz. IGTV’de dizilerin fragmanlarından sokak röportajlarına kadar binlerce çeşit video yer almakta. Ancak kullanıcıların çoğu IGTV özelliğini sevmediklerini dile getirmekte.
Bu konudaki en önemli rakibi TikTok, TechCrunh’a göre Haziran 2018’den bu yana ABD’de 80,5 milyon indirme gerçekleştirirken IGTV ise 1,1 milyonda kaldı. Popüler sosyal medya platformu Instagram IGTV için birçok yenilikler yapsa da istenilen popülerliği yakalayamadı.
Konuyla ilgili olarak Facebook sözcüsü şunları söyledi: “Instagram uygulamasında ana ekranın sağ üst köşesindeki IGTV simgesini çok az tıklıyoruz . Instagram’ı her zaman mümkün olduğunca basit tutmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle topluluğumuzdan gelen geri bildirimlere dayanarak bu butonu kaldırıyoruz” dedi.
Instagram tarafından kaldırılan IGTV butonunun olduğu yere yeni özelliklerin olduğu başka bir buton ekleneceği yönünde tahminler de bulunmakta.