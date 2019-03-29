Huawei’nin özel alanları ile satın almayı planladığınız ürünleri test edebilmenize ve aynı zamanda uzmanlardan fikir alabilmenizi sağlayan Huawei Deneyim Mağazası ilk olarak İzmir Mavibahçe AVM’de faaliyete açılmıştı. Şimdi ise ikinci mağaza hazırlığını tamamlayan Çinli firma, bu sefer de İstanbul’da ikinci mağazasını açıyor.

Instagram üzerinden yapılan duyuru ile 6 Nisan 2019 tarihinde saat 12:00’da İstinye Park AVM’de açılacağı bilgisi paylaşıldı. Özellikle İzmir dışında İstanbul’daki Huawei meraklıları da son çıkan P30 serisini deneyimleme fırsatı yakalarken, tüm ürünlerde %20 indirim avantajına da sahip olacaklar.

Huawei P30 serisi satın alımlarında Huawei Watch GT hediyesine de sahip olabileceğiniz mağaza açılışında Hardware Plus ekibi olarak biz de bulunacağımızı şimdiden belirtelim.