Huawei CEO’su Richard Yu, geçtiğimiz günlerde Çin EV100 Forumu’nda Huawei’nin başarısızlık oranının Apple’ınkinden çok daha az olduğunu ve şirketin kalite yönetim sisteminde önemli iyileştirmeler yapıldığını açıkladı. Yu, işi ilk devraldığında, Huawei’nin başarısızlık oranı Apple’ınkinden çok daha yüksekti. Ancak Yu’ya göre yeni yönetimle beraber durum şimdi tersine döndü!

Huawei CEO’su Apple’a Ayar Verdi!

Huawei’nin 2022 yılında yıllık gelirinin %25,1’ine denk gelen araştırma ve geliştirmeye yaptığı sürekli yatırım, şirketin yüksek kaliteli akıllı telefonlar ve daha iyi bir tüketici deneyimi elde etmesini sağladı. Şirketin kaliteye ve tüketicilere odaklanması, Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Chengdong tarafından da vurgulanıyor ve kalitenin Huawei için maliyet ve kârdan daha öncelikli olduğu belirtiliyor.

Huawei’nin en yeni amiral gemisi cihazları olan P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir telefon, şirketin en iyi müşteri kullanıcı deneyimini sağlama konusundaki kararlılığının bir kanıtı diyebiliriz. Bu cihazlar, hatasız ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan HarmonyOS destekli yazılımla birlikte geliyor.

Buna karşılık, Apple’ın en yeni iOS sürümleri kullanıcıların sürekli hatalarla boğuşmasına neden oluyor. Bu durum, akıllı telefonlara yeni özellikler eklemenin zorluklarını vurgular nitelikte. Apple yenilikler konusunda iOS 12’den beri ciddi sıkıntılar çekerken, iOS 16 ile kilit ekranı başta olmak üzere arayüz baştan tasarlansa da, bu denli fazla değişiklik beraberinde sorunları da getiriyor. Şirketin pazardaki konumunu korumak için bu hataları ele alması çok önemli.

Genel olarak, Huawei’nin başarısızlık oranını iyileştirme ve daha iyi bir müşteri deneyimi sağlama konusundaki başarısı, sürekli iyileştirmenin ve araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmanın önemini gösteriyor. Huawei sürekli yeni ve gelişmiş teknolojilere yatırım yapıyor, bunları geliştiriyor ve kısa sürede müşterileriyle buluşturuyor.

Akıllı telefon pazarı gelişmeye devam ettikçe, Huawei ve Apple gibi devlerin gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için nasıl uyum sağladığını ve yenilik yaptığını görmek ilginç olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple buna nasıl karşılık verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!