Akıllı Telefonlar
Huawei CEO’su: HarmonyOS, iOS’u yakalayabilir!
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Huawei, yeni duyurduğu akıllı telefon modellerinde Google servisleri kullanamama gibi önemli sorunlar yaşıyor. Çinli markanın CEO’su Ren Zhenfei ise henüz emekleme aşamasında olan HarmonyOS işletim sisteminin kısa süre içerisinde iOS’u yakalayabileceğini iddia etti!
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Ren Zhengfei: Huawei HarmonyOS, 2 yıl sonra iOS ile rekabet edebilir!
Kara liste haberiyle teknoloji gündeminin sarsılmasından birkaç hafta sonra, Huawei’nin 2012 yılından bu yana kendi işletim sistemini geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Hatta yasağın kalıcı hale gelmesi durumunda Mate 30 Lite’ın bu işletim sistemi ile piyasaya çıkabileceği dahi iddia edilmişti. Sonuç olarak HarmonyOS adlı işletim sistemi Ağustos ayındaki Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyuruldu ve ilk olarak Smart TV modellerinde kullanılmaya başladı.
Huawei’nin kurucusu ve CEO’su Ren Zhenfei, her seferinde geliştirdikleri işletim sisteminin akıllı telefonlarda kullanılmayacağını söylese de son röportajında önemli açıklamalarda bulundu. Yazılım konusunda çok zayıf kaldıklarını itiraf eden Zhengfei, HarmonyOS’un maksimum 2-3 yıl içerisinde iOS’u yakalayabileceğine dair oldukça büyük bir iddiada bulundu. Daha sonra Google ve Huawei’nin arasındaki ilişkinin güçlü şekilde devam ettiğini belirten tecrübeli isim, Android’i kullanmayı sürdürmeyi umduklarını sözlerine ekledi. Yani HarmonyOS şirketin elinde iddialı ve güçlü bir B planı olarak kalmayı sürdürecek.
Ren Zhenfei’ye göre yeni Huawei modellerinin Google servislerini kullanamaması, Çinli markanın gelir beklentilerinde 10 milyar dolarlık düşüşe yol açtı. Bu yılın ilk yarısında 58.3 milyar dolarlık toplam gelir elde eden marka, yıl sonunda dönemlik kazancının %17’sinden vazgeçmek zorunda kalabilir.
Akıllı Telefonlar
Apple 5G modem biriminin başına bir Türk getirildi!
Henüz yeni satışa sunulan iPhone 11 serisinde 5G uyumlu modelin bulunmaması, beklenti içerisinde olan Apple kullanıcılarını bir hayli şaşırtmıştı. Bu hamlesini 2020’ye saklayan teknoloji devinin uzun vadede üretmeyi hedeflediği 5G modem birimine ise sürpriz şekilde Türk bir mühendis getirildi.
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Apple üretimi 5G modem projesi Esin Terzioğlu’ya emanet!
2020 yılında piyasaya sürülecek yeni iPhone modellerinde Qualcomm üretimi 5G modemler yer alacak. Ancak Apple’ın bundan sonraki süreçte 5G modem üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirmek gibi bir planı bulunuyor. Cupertino merkezli marka, bunun için kolay yoldan ilerleyerek Intel’in 5G modem birimini 1 milyar dolar ödeyerek satın aldı.
iPhone ve diğer mobil cihazlara modem sağlayacak birimin başına ise Türk bir mühendis olan Esin Terzioğlu getirildi. Son olarak 2009-2017 yılları arasında Qualcomm’un mühendislik başkan vekili görevini üstlenen Terzioğlu, 2017’den itibaren Apple’da kablosuz SoC lideri olarak görev yapıyor. Bir süre önce 5G modem projesinin başına getirilen deneyimli mühendis, Linkedin’deki özgeçmişinde projede çalışmaya istekli kişilerin kendisine ulaşabileceğini belirtiyor.
Deneyimi olmadığı 5G modem ürününü geliştirirken süreci sorunsuz atlatmak isteyen Apple, bu yüzden nihai tüketiciye sunum aşaması için acele etmiyor. Yani markanın ürettiği 5G modemlere sahip ilk iPhone modelini 2022 ya da 2023 yılında görebiliriz. Teknoloji devi ayrıca geliştirdiği modemi yeni işlemcilerine doğrudan entegre etmek de istiyor. Bu da harici olarak yerleştirdiğinde ekstra yer kaplayan modemlerin akıllı saatler dahil olmak üzere pek çok üründe kullanılabileceği anlamına geliyor.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Eylül ayının en güçlü telefonlarını açıkladı
Akıllı telefon dünyasının popüler benchmark uygulaması olan AnTuTu, Eylül ayının en güçlü cihazlarını açıkladı. Çin menşeili akıllı telefonların egemen olduğu liste ile ilgili detaylar haberimizde!
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AnTuTu Benchmark’ın Eylül ayındaki lideri belli oldu
Her ay düzenli olarak duyurulan liste, AnTuTu Benchmark testine giren en performanslı 10 akıllı telefonu kullanıcılar ile buluşturuyor. Eylül ayı için yayınlanan listeye ise Çin telefonları damgasını vurmayı sürdürdü. Listedeki 10 telefonun 9’unu (Vivo, Xiaomi, Meizu, OnePlus, Huawei) Çin markaları oluştururken, tek model ile Samsung bu kapsamın dışında kalıyor.
Pop-up kamera, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama gibi teknik özelliklere sahip olan Vivo NEX 3 5G, topladığı 483.427 puan ile listenin ilk sırasına yerleşti. Vivo’nun aynı özelliklere sahip bir diğer modeli IQOO Pro 5G ise 481.211 puan ile ikinci sırayı elde etti. Listenin üçüncü sırasında ise ASUS’un oyuncu odaklı akıllı telefonu ROG Phone 2 yer aldı. Eylül ayında AnTuTu Benchmark’tan 473.917 puan alan ROG Phone 2, Ağustos ayına göre bir basamak yükselmeyi başardı.
Oyun odaklı bir diğer telefon olan Xiaomi Black Shark 2 Pro, bu ay bir basamak gerileyerek listenin dördüncü sırasında yer aldı. Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Meizu 16s Pro ve Redmi K20 Pro ise listenin ilerleyen sıralarında yer alan akıllı telefonlar oldu. Çinli markaların haricindeki tek telefon Samsung Galaxy Note 10+ 5G olurken, OnePlus 7 Pro ve Huawei Mate 30 Pro da sıralamayı tamamlayan cihazlar olarak dikkat çekiyor.
Huawei Mate 30 Pro dışında bütün cihazlar Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini kullanıyor. Mate 30 Pro’un ise işlemci olarak Huawei üretimi olan Kirin 990’u tercih ettiğini belirtmek gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Honor V30 Pro, 60 MP kamerayla gelebilir!
Honor V30 Pro modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dört arka kameraya sahip olan telefonun yeni görüntüleri Weibo’da paylaşıldı.
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Honor V30 Pro tahmini özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey telefonları Honor V30 ve V30 Pro hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Weibo’da telefonların tasarımlarını ortaya çıkaran yeni fotoğraflar paylaşıldı.
Görsellere göre her iki telefonda da delik ekran tasarımı tercih edilmiş. Pro modelinde iki ön kameraya yer verileceği için ekranda çift delik bulunacak. Baz modelde LCD üst modelde ise OLED ekran kullanılacak. Telefonlar arka kameralarında da birbirinden ayrılacaklar. V30 Pro‘da dört arka kameraya standart V30’da ise üç arka kameraya yer verilecek. Üst modelin ana kamerasının 60 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. Kameraların diğer detayları ise henüz belli değil.
İki telefonun da güçlerini yeni nesil Huawei’nin yeni nesil üst seviye işlemcisi Kirin 990‘dan alacakları tahmin ediliyor. 5G modeme ise sadece V30 Pro‘da yer verilecek. Batarya tarafında ise baz modelin 4,000 mAh (22.5W SuperCharge) Pro versiyonun ise 4,200 mAh (40W SuperCharge) büyüklüğündeki bataryalarla gelmeleri bekleniyor. Pro modelde kablosuz şarj desteği de olacak.
Telefonlar büyük ihtimalle bu ay düzenlenecek bir etkinlikte Honor Watch Magic akıllı saatiyle beraber tanıtılacaklar.