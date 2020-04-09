Huawei Card duyuruldu!

Huawei, Apple Card için rakip olacak “Huawei Card” olarak adlandırdığı kendi kartının geleceğini duyurdu. Şirket, düzenlediği bir etkinlikle söz konusu yeni kredi kartını ortaya çıkarttı.

Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple’dan sonra Huawei de kendi kredi kartını duyurdu.

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Huawei Tüketici İşletme Grubu CEO’su Richard Yu‘ nun Huawei P40 ile birlikte ortaya çıkardığı Huawei Card, Apple Card’ın taşıdığı özelliklere yakın bir kart olması bekleniyor. Huawei ekosisteminde ödemeyi kolaylaştıracak olan kart, hem fiziksel hem de sanal versiyonlarda mevcut olacak ve temassız ödeme yöntemini de destekleyecek. Kart ayrıca, Çin’in en büyük kart işlem şirketi olan UnionPay‘in altyapısını kullanacak.

Şirket, Huawei Card’ı kullananların ulaşım ve alışveriş gibi konularda avantajlar yakalayacağı, bu bağlamda bazı kampanyalar düzenleneceği ifade edildi. Tren istasyonlarında veya havaalanlarında farklı konumlara erişim gibi seyahat avantajı programları getirecek.

Huawei, yeni kredi kartının kullanımın yaygınlaşması için de birçok adım atıyor. Huawei Card’a sahibi olmak isteyenlerden tek seferlik yıllık ücret alınmayacak ve alışverişlerinde harcanan miktara bağlı olarak indirim kazanılması sağlanacak.

Son olarak Huawei Card, ne zaman faaliyete başlayacağına ve hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. Söz konusu kredi kartı şimdilik sadece Çin pazarına hitap ediyor.