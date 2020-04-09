Genel
Huawei Card duyuruldu!
Huawei, Apple Card için rakip olacak “Huawei Card” olarak adlandırdığı kendi kartının geleceğini duyurdu. Şirket, düzenlediği bir etkinlikle söz konusu yeni kredi kartını ortaya çıkarttı.
Teknoloji şirketleri hayatın her anına dokunmak için mesai harcamaya devam ediyor. Kullanıcılarının satın alma işleminde de kendi ürünlerinin kullanması için ilk adımı atan Apple’dan sonra Huawei de kendi kredi kartını duyurdu.
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Huawei Tüketici İşletme Grubu CEO’su Richard Yu‘ nun Huawei P40 ile birlikte ortaya çıkardığı Huawei Card, Apple Card’ın taşıdığı özelliklere yakın bir kart olması bekleniyor. Huawei ekosisteminde ödemeyi kolaylaştıracak olan kart, hem fiziksel hem de sanal versiyonlarda mevcut olacak ve temassız ödeme yöntemini de destekleyecek. Kart ayrıca, Çin’in en büyük kart işlem şirketi olan UnionPay‘in altyapısını kullanacak.
Şirket, Huawei Card’ı kullananların ulaşım ve alışveriş gibi konularda avantajlar yakalayacağı, bu bağlamda bazı kampanyalar düzenleneceği ifade edildi. Tren istasyonlarında veya havaalanlarında farklı konumlara erişim gibi seyahat avantajı programları getirecek.
Huawei, yeni kredi kartının kullanımın yaygınlaşması için de birçok adım atıyor. Huawei Card’a sahibi olmak isteyenlerden tek seferlik yıllık ücret alınmayacak ve alışverişlerinde harcanan miktara bağlı olarak indirim kazanılması sağlanacak.
Son olarak Huawei Card, ne zaman faaliyete başlayacağına ve hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. Söz konusu kredi kartı şimdilik sadece Çin pazarına hitap ediyor.
Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook D 15 inceleme – Bu sefer erişebilir fiyatlı!
Huawei MateBook D 15 inceleme videomuzda, şirketin ülkemizde yeni satışa çıkan dizüstü bilgisayarını değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Malzeme kalitesi ve taşınabilirliği ile öne çıkıyor
MateBook D 15 modeli, özellikle tasarım özellikleriyle öne çıkan bir dizüstü bilgisayar. Zira modelin yekpare metal kasası, hem dışarıdan görünüm anlamında hem de hissiyat anlamında oldukça güzel bir etki bırakıyor. Bununla beraber 1.53 kg olan model, sürekli dizüstü bilgisayarını yanında taşımak isteyenler için sorun yaratmıyor. Tasarım tarafında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Bu sayede şifre girmeye gerek kalmadan tek bir dokunma hareketiyle hem hızlı hem de güvenli bir şekilde bilgisayarınızı uyandırabiliyorsunuz. Ayrıca önceki modellerde de gördüğümüz klavyenin içerisine entegre edilmiş webcam çözümü bu modelde de kullanılmış. Ancak bu kameranın 720p çözünürlüğe sahip olması dolayısıyla, keşke görüntü kalitesi biraz daha iyi olsaydı diyorsunuz.
Ürünün en beğendiğimiz noktalarından biri hoparlörleri. Cihazda 2 x 2W olmak üzere çift hoparlör bulunuyor ve hem maksimum ses seviyesi hem de ses kalitesi anlamında kullanırken oldukça memnun olduğumuz bir konu oldu. Giriş çıkış noktalarına baktığımızda ise HDMI, iki adet USB 2.0 Tip-A, bir adet USB 3.0 Tip-A ve son olarak bir USB Type-C yuvası bulunuyor.
Huawei MateBook D 15 inceleme – Donanım özellikleri ve performans
Donanım tarafında gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan modelde dahili Vega 8 GPU, 256 GB SSD ve 8 GB DDR4 bellek kullanılmış. Ryzen 5 3500U platformu, orta düzey dizüstü bilgisayarlarında yeni yeni kullanılmaya başlanan ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olan bir işlemci. Bu işlemci ve GPU ikilisi ile beraber herhangi bir takılma sorunu olmadan ofis programları, basit photoshop işlemleri ve webte gezinme gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. PC her ne kadar bir oyun bilgisayarı olmasa da, yaptığımız testlerde LoL ve CS:GO gibi oyunları sorunsuzca oynattığını deneyimledik.
15.6 inç boyutlu ekran sunan Huawei MateBook D modelinde Full HD çözünürlüklü IPS bir panel kullanılmış. Özellikle ekran çerçevelerinin ince oluşu, ekran deneyimini arttıran önemli bir detay olmuş. Ekranın eksi noktası ise, parlaklık seviyesinin çok yukarılara çıkmıyor oluşu.
Genel
NETFLIX BAYDI MI? | Benzer içerikler, para için uzatılan diziler…
Yıllardır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de temel eğlence servislerinden biri haline gelen Netflix baydı mı? Artık sıkmaya mı başladı?
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Şu karantina günlerinde en fazla tükettiğimiz servis durumunda olan Netflix’te kullanıcılar beğenecekleri içerikleri bulamamaya, buldukları içerikleri beğenmemeye başladı. La Casa de Papel gibi sevilen dizileri daha fazla uzatarak sündürmeye de başlayan firmanın bu tutumunu Ersin ve Aydoğan beraber değerlendiriyor.
Netflix baydı mı?
Orijinal olarak adlandırılan kendine has içeriklerinde benzer senaryo ve akış yapısı görülmeye başlanan Netflix’te “Bu dizi, bu film tuttu. Benzer bir şekilde başka bir konu üzerinden yapalım” mantığı ilerliyor gibi. Hal böyle olunca birçok kişi de yeni diziye başladıktan kısa bir süre sonra sıkılabiliyor. Güzel konu ve kadro seçmesine rağmen genellikle ilk sezonun ardından eleştiriler başlıyor. Dizi ne kadar uzarsa dizinin sündürülme konusu da gündeme geliyor.
HBO, Hulu, Amazon, Disney ve Apple gibi rakipleri de ortaya çıkan Netflix’in neler yapacağını merakla bekliyoruz. Bakalım yeni içeriklerde de benzer mantık devam edecek mi. Böylece Netflix baydı mı baymadı mı göreceğiz.
Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlar bölümünden ve yukarıdaki anket üzerinden yapabilirsiniz. İyi seyirler…
Diğer
Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
World Intellectual Property Organisation (WIPO)’nun yayınladığı duyuruya göre, Çin şirketleri 2019’da en fazla uluslararası patent alan şirketler oldu! WIPO‘nun kurulduğu yıl olan 1978’den beri birinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri’ni, 2019 senesinde Çin, tahtından etti.
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Çin şirketleri 2019’da en fazla patent alan şirketler oldu!
Dördü dijital iletişim alanında olmak üzere, Top 10 Başvuru listesinin altısını Çinli şirketler oluşturuyor. Huawei içlerinde 4,411 yayınlanmış patent ile en aktif olanı. Ardından Mitsubishi, Samsung, Qualcomm ve Oppo geliyor.
Patentlerin alındığı alanların %8.7‘sini bilgisayar teknolojileri, %7.7‘sini dijital iletişim teknolojileri ve %7‘sini elektrikli makine teknolojileri oluşturuyor. Patentlere ek olarak ayrıca trademarklar (Madrid System) ve endüstriyel tasarımlar (Hague System) da bulunuyor. Huawei 131 adet birbirinden bağımsız uygulama yayınladı ve Samsung, en fazla endüstriyel tasarım yapan şirket oldu.
Çin’in eğitim ve teknoloji politikasının etkilerini eğitim kurumlarındaki patentleri ile bile görebiliriz. California üniversitesi, 470 yayınlanmış patent ile birinci sırada olsa da, ilk beş sıralamasında üç ismin Çin üniversiteleri olduğunu görmekteyiz. (Tsinghua University, Shenzhen University ve South China University of Technology.)
WIPO‘nun (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) Çin Patent istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.