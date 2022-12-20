Sahte teknoloji ürünleri, meşru markaların itibarına ve kârına zarar verebildikleri gibi önemli ekonomik kayıplara yol açabiliyorlar. Bu iki başlıca nedenden dolayı sahte ürün satıcıları ve tedarikçileri teknoloji şirketleri için büyük bir sorun. Yakın zamanda Çinli teknoloji devi Huawei, sahte olarak ürettiği ürünlerini satmak için markasının adını kullanan bir kulaklık üreticisini çökertmeye çalıştı. Bugün yetkililer ilgili kişileri tutuklamayı başardı. Ünlü marka ise haklarını korumak ve tazminat talep etmek için yasal işlem başlattı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Huawei, 330.000 Ürün İçin Sahte Kulaklık Satıcısına Dava Açtı !

Huawei, geçtiğimiz günlerde satış haklarını ve telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir satıcıya karşı yasal işlem başlattı. Zhang Moumou isimli satıcı, Huawei markası altında sahte kulaklık satmakla suçlandı. Mahkeme belgelerine göre Zhang Moumou, aslında şirket tarafından üretilmeyen kulaklıkların ürün listesinde Huawei marka adını birden fazla yerde kullandı. Davada sunulan kanıtlar, toplam satış değeri yaklaşık 4,06 milyon yuan olan 330.000 sahte kulaklık satıldığını gösterdi.

Mahkeme, Huawei markasının ürün üzerinde kullanılmasının ticari marka ihlali oluşturduğuna hükmetti ve Zhang Moumou’nun ekonomik kayıplar ve makul masraflar için 403000 yuan tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, şirketin marka adının davaya konu olan bağlantılar aracılığıyla ürün üzerinde kullanılmasının ticari marka kullanımı teşkil ettiğini ve şirketin ticari marka üzerindeki hakkını ihlal ettiğini kaydetti. Özellikle Çin’de bu dava, fikri mülkiyetin korunmasının ve hakları ihlal edenlere karşı harekete geçilmesinin büyük bir örneği oldu. Bilmeyenler için ünlü şirket, kendi markası altında satılan sahte kulaklıklara karşı ilk kez harekete geçmiyor. Bu yılın Mayıs ayında şirket, sahte Huawei kulaklıkları sattığı gerekçesiyle bir internet sitesine dava açmış ve söz konusu davadan 1 milyon yuan tazminat kazanmıştı. Nisan ayında da bir dijital mağazanın Huawei markası altında çeşitli ürünleri sattığı için 150.000 yuan ödemesine karar verildi. Anlayacağınız üzere Çinli dev, fikri mülkiyetinin ve ürünlerinin kalitesinin korunmasını çok ciddiye almakta. Ancak, hala hem Huawei hem de diğer teknoloji markalarının ismini kullanan birçok sahte tedarikçi var. Raporlar, Çinli devin sahte satıcıları çökertmeye devam edeceğini iddia ediyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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