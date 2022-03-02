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Akıllı Telefonlar

HUAWEI Bilgisayarlar ve Akıllı Saatler | Sporculara Özel ve Tansiyon Ölçen Saat!

HUAWEI dizüstü bilgisayarlar konusundaki ilerlemesini devam ettiriyor. Bunula birlikte iş dünyası ve ofis kullanımına daha uygun olan masa üstü bilgisayarları, monitörleri ve yazıcıları bulunuyor. Giyilebilir ürünler kategorisinde ise akıllı saatlerde sporculara özel daha hafif kullanım formunda olan saatlerle birlikte yeni tansiyon ölçümü yapabilen saatini de MWC 2022 kapsamında tanıtmış oldu.

#HUAWEI #MateBookSeries #MWC2022

 

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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