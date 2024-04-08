Huawei bilgisayar serisine ve Huawei araba modellerine yeni üyeler katılıyor. Weibo’da paylaşım yapan güvenilir bir kaynağın haberine göre 11 Nisan’da Huawei HarmonyOS İlkbahar İletişim Konferansı düzenlenecek. Şirketin etkinlik sırasında yeni otomobil ve PC ürünlerini tanıtması bekleniyor. İşte yeni Huawei bilgisayar ve araba modelleri.

İçindekiler Huawei Bilgisayar ve Araba Serileri Yenileniyor

Huawei Bilgisayar ve Araba Serileri Yenileniyor

Huawei’nin HarmonyOS İlkbahar İletişim Konferansı, yeni ürünlerin tanıtılacağı heyecan verici bir etkinlik olacak. Konferansın odak noktası muhtemelen Huawei’nin Chery ile birlikte geliştirdiği ilk otomobil olan 2. Nesil Luxeed S7‘nin piyasaya sürülmesi olacak. Geçen yıl Kasım ayında piyasaya sürülen orijinal modele kıyasla, yeni versiyonda orijinal fiyat noktasının korunması beklenirken bazı konfigürasyon değişiklikleri gözlemlenebilir.

Sertifikasyon başvuruları, elektrikli sedanın orijinal modele kıyasla biraz daha farklı boyutlara ve ağırlığa sahip iki yeni versiyonunu ortaya koyuyor. Her iki versiyon da Luxeed S7 Max RS modeline benzer şekilde aynı 150kW + 215kW çift motor kurulumunu koruyacak.

Ayrıca, Huawei bilgisayar serisinde de bir yenilik bekliyoruz. Bu etkinlikte şirketin MateBook X Pro serisini yenilemesi de bekleniyor. MateBook X Pro dizüstü bilgisayarının 2024 modeli yakın zamanda sertifikalandırıldı ve bu da yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. 2023 modeli geçen yıl Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü, bu nedenle yeni modelin yakında gelmesini bekleyebiliriz.

Şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Huawei P70 ile ilgili önemli bir ilgi var. Ancak yapılan incelemeler, Huawei mağazalarının şu anda P70 serisi için herhangi bir ön sipariş faaliyeti olmadığını ortaya koyuyor.

Huawei mağazalarında yapılan sorgulamalarda P70 hakkında hiçbir bilgiye rastlanmaması, lansman etkinliğinin iptal edilmiş olabileceğini düşündürüyor. Bizler de geçen günlerde sizlerle paylaştığımız haberde P70 lansmanının iptal edilmiş olabileceği bilgisini aktarmıştık.

Huawei henüz etkinliği resmi olarak duyurmadığı için bu ayrıntılar doğrulanmadı. Hem beklenen Luxeed S7 hem de beklenen P70 serisi ile ilgili daha fazla bilgi elde edilir edilmez sizi haberdar edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei cephesinin yeni ürünleri ilgi çekici mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!