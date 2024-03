Giyilebilir teknolojilerde oldukça ileri giden Huawei, özellikle akıllı saat ve kablosuz kulaklıkları ile pazarda ismini sıkça hatırlatıyor. Bu bağlamda akıllı saat ve akıllı bilekliklere önem veren Huawei, şimdi de Huawei Band 9 üzerinde çalışıyor. Huawei Band 9 sertifikasını aldı geliyor. Detaylara bakalım.

Huawei Band 9 sertifikası

Huawei Band 9 sertifika tarafında TDRA sertifikasını alırken görüntülendi. Bunun haricinde akıllı bileklik, SIRIM sertifikasını da almıştı. Huawei Band 9 sertifikalarının gelmesi, akıllı saatin lansmanının yaklaştığını gösterir nitelikte.

Bir önceki nesil: Huawei Band 8

Huawei Band 8 1.47 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. Ekran AMOLED bir ekran paneline sahip. AMOLED ekran olduğunu zaten söylemiştik. Cihazda Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) özelliği de bulunuyor. Akıllı bileklik 45 dakikada %100 şarj olabiliyor.

Huawei Band 8 üç kademede uyku takibi yapabiliyor: hafif uyku, derin uyku ve REM uykusu. Bunun dışında nabız takibi, SPO2 takibi gibi özelliklerde bulunuyor. Bileklik 100’den fazla farklı spor modu ile birlikte geliyor. Spor modları arasında yüzme de bulunuyor. Cihaz 5 ATM seviyesine kadar su geçirmiyor. Bu da 50 metreye tekabül ediyor.