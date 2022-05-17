Huawei Band, ilk olarak 2016 yılında duyurulmuş ve yıllar geçtikçe birçok yönden gelişerek fiyat/performans odaklı aktivite takipçileri arasında yerini almıştı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında tanıtılan Band 6 ile akıllı saatlere rakip olabilecek bir bileklik modeli üreten Huawei, yeni model olan Band 7’yi geçtiğimiz ay Çin’de tanıtmış ve firmanın yeni aktivite takipçisi büyük ilgi görmüştü. Cihazın Çin’de tanıtılmasının üzerinden iki haftalık bir süre geçmişken, ünlü sızıntı kaynakları WinFuture ve Roland Quandt Huawei Band 7 modelinin Avrupa fiyatını paylaştı!

Avrupa ve Çin Modelleri Arasında Fark Bulunmuyor!

Cihazın Çin ve Avrupa pazarında satılacak modelleri arasında donanım yönünde bir fark bulunmuyor. Bunun şaşırtıcı olduğu söylenebilir. Zira önceki modellerde Çin ve Avrupa versiyonları arasında bazı donanımsal farklılıklar bulunuyordu.

Huawei Band 7’nin Avrupa fiyatının 59 euro seviyesinde olacağını gösteriyor. Bunun önceki modelle aynı olduğu görülüyor. Cihazın önceki seriye olan benzerliği göz önünde bulundurulduğunda, bunun beklenen bir durum olduğu söylenebilir. Ayrıca yeni modelin çıkışı ile beraber Band 6’nın fiyatının da 40 euro seviyelerine düştüğünü söylemek mümkün. Yaban Yeşili ve Obsidyen Siyahı renklerinin görsellerinin de yer aldığı paylaşım, . Bunun önceki modelle aynı olduğu görülüyor. Cihazın önceki seriye olan benzerliği göz önünde bulundurulduğunda, bunun beklenen bir durum olduğu söylenebilir. Ayrıca yeni modelin çıkışı ile beraber Band 6’nın fiyatının da

Huawei’nin Band 7’nin bütün renk seçeneklerini Avrupa’ya getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tanıtılmı yapılması beklenen cihaz, 18 Mayıs’ta yapılacak Huawei etkinliğinde de tanıtılabilir. Ancak bunun olması pek de mümkün görünmüyor. Zira firma, bu etkinlikte yalnızca amiral gemisi ürünlerini tanıtacağını söylemişti. Bu da Huawei Band 7’nin tanıtılmasının ileri bir tarihte gerçekleşeceğini gösteriyor.

Güçlendirilmiş polimer olarak adlandırılan bir kasa yapısına sahip olan cihazın üzerinde cihazın ekranını uyandırma görevi gören bir adet tuş bulunuyor. Normal kullanım ile iki haftalık bir batarya ömrü vaat eden cihazın kullanım ömrü, Huawei tarafından sağlanan verilere göre yoğun kullanımlarda 10 gün civarına düşüyor. Ancak yalnızca 5 dakikalık bir şarjın 2 günlük kullanım ömrü sunduğu göz önünde bulundurulursa, pil konusu Huawei Band 7 kullanıcıları için bir sorun olmayacaktır. Yine Huawei Band 6’da olduğu gibi 96 adet farklı aktivite takibi seçeneğine sahip olan cihaz, Huawei’nin TruSeen 4.0 teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı kalp atış hızı ölçümü yapabiliyor. Bağlantı konusunda Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan cihaz, 5 ATM’ye kadar suya dayanıklılık da sunuyor. Bu sayede cihaz yüzme aktivitelerinde de kullanılabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei Band 7 Avrupa pazarında başarılı olabiliecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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