Huawei, açılışını gerçekleştirdiği ilk günden beri pek çok fırsat ve indirimi de beraberinde getiren online mağazasında Anneler Günü’nü de unutmadı. Anneler Günü’ne özel avantajlı fiyatlar sunan yeni kampanya, bu önemli günde hediye olarak akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı kulaklık, akıllı saat ve bileklik gibi birçok kategoriden şık ve yüksek performanslı ürünler almayı düşünenler için iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Huawei’nin çok ses getiren Mate Serisi akıllı telefonlarının en yenisi ve gelişmişi olan Mate 50 Pro’nun turuncu renkli versiyonu, 34.999 TL üzerine 4.000 TL net indirim, ek olarak 450 TL değerinde indirim kuponuyla birlikte kampanyada yerini alıyor. 1.899 TL değerinde Watch Fit, 999 TL değerinde 66 Watt SuperCharge adaptör ve 999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediye ediliyor.

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Huawei’nin en sevilen tablet bilgisayarları arasında olan MatePad SE’nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi olan versiyonu 4.499 TL fiyat üzerine 600 TL değerinde indirim kuponu alırken, 999 TL değerindeki HUAWEI Swift Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası hediye ediliyor. Ayrıca bu ürünü satın alan kişiler daha sonra Huawei Online Mağaza’ya yorumlarını yazarak Bluetooth Mouse kazanabiliyorlar.

HUAWEI’nin en çok satan akıllı bilekliklerinden WATCH Fit 2 Serisi’nin Sakura Pembesi versiyonu 2.299 TL üzerinden satışa sunulurken 200 TL değerindeki indirim kuponu fırsatı da cazibeyi arttıran başka bir detay. WATCH Fit 2, diğer ürünlerle birlikte alımlarda da özel tekliflere sahip. FreeBuds 5i ile 200 TL, FreeBuds SE ile 500 TL ekstra indirim; MatePad SE ile satın aldığınızda ise, 550 TL ekstra indirimin yanında 999 TL değerindeki Swift Sırt Çantası hediyesinin tadını çıkarabilirsiniz.

Birçok kategori ve üründe, Anneler Günü kampanyasına özel indirim ve hediye fırsatlarını HUAWEI Online Mağazası üzerinden keşfedebilirsiniz.