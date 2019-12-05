Huawei, ABD’den taşınıyor!

ABD ile yaşanan olaylar sonucunda ABD‘de bulunan iş ortakları ile bağlarını azaltmaya çalışan Huawei, ABD’den taşınma kararı aldı.

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ABD hükumetinin Huawei için aldığı kararlar sonrasında bilindiği gibi Google ve birçok firma sözleşmelerini askıya almıştı. Sonrasında ABD kurumlarında bu şirketin cihazları kullanılması yasaklanmış ve bu şekilde ülke dışına itilmeye başlanmıştı. Sonrasında yaşanan bazı gelişmelerden sonra sular durulmuş gibi görünse de hala sular durulmuş değil.

Şirketin CEO‘sunun bir Kanada gazetesine verdiği demece göre, Silikon Vadisi‘nde bulunan şirketini Kanada‘ya taşıyacak. Kuzey bölgesine taşınan ofisle birlikte operasyonlara oradan yönetilecek. Ayrıca üretim kısmı ise Avrupa’ya kaydırılacak. Bu şekilde Huawei artık ürünlerini Avrupa’da üretecek. Yapılan açıklamaya göre ABD’de bağlı olduğu şirketlerle bağımlılık bu şekilde azaltılacak ve farklı iş ortakları ile çalışmaya başlanacak.