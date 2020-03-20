Huawei 3 aya varan sürelerde garantileri uzattı

Herkesin bildiği gibi COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak edildi ve Türkiye’de buna dair bir dizi önlem kapsamında okullar ve üniversiteleri tedbir olarak tatil etti. Burada tatil kelimesini kullanmak konusunda açıkçası endişeliyim fakat okuyucularımız arasında bu durumun sosyal mesafelenme için yapıldığını idrak etmeyen olmadığını düşünüyorum, umuyorum.

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Evde kalmanın kendiniz ( gençlerin etkilenmediği kanısının aksine son yapılan çalışmalarda gençlerde kalıcı akciğer rahatsızlıklarına neden olabildiği gösterildi) ve aileniz için çok önemli olduğu bu günlerde neler yapılabileceği konusunda bir fikir edinmenize yardımcı olmak için bir öneride bulunmak istedik.

Tatil Tedbir döneminde makine öğrenmesi

Makine öğrenmesi konusunda, Stanford Üniversitesi tarafından önerilen ve bu konuda dünyaca ünlü Andrew Ng tarafından verilen dersleri takip edebilirsiniz. Coursera platformu üzerinden yapılacak dersler tamamen ücretsiz olarak yapılacak. Buraya tıklayarak kayıt sayfasında ulaşabilirsiniz. Ayrıca adı geçen platformadan ilginizi çekecek dersleri bulabilirsiniz.

Ek olarak, TÜBİTAK kendisi tarafından yayınlanan dergileri ücretsiz olarak erişime açtı. Bilim Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerine buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Her ne kadar ilgili kurum son yıllarda bazı konularda bilimsel olma konusunda ciddi eleştirilere maruz kalsa da dergiler yine de önemli bir arşiv olma özelliğini koruyor.

Sizin ve tüm sevdiklerinizin güvende kalması dileğiyle…