Huawei, ABD yasağına tepki gösterdi

Huawei, bugün Amerikan hükümetinin, ABD yapımı dışında telekomünikasyon ekipmanı kullanımı yasaklanmasına karşı çıkan bir açıklama yaptı.

Şirketin yapmış olduğu basın açıklamasında:

“Bu karar kimsenin çıkarına değil. Huawei’nin birlikte çalıştığı Amerikan şirketlerinde, on binlerce Amerikalının işini etkileyecek. Küresel tedarik zincirinde mevcut işbirliğini ve karşılıklı güveni bozacak ve önemli ekonomik zararlara neden olacaktır.

Huawei, 5G teknolojilerinin lideri konumundadır. Huawei olarak ABD ile çalışmaya hazır ve istekliyiz. Ürün güvenliğini sağlamak için de etkili tedbirler almaktayız. Huawei’nin ABD’de iş yapmasını yasaklamak ABD’yi daha güvenli veya daha güçlü hale getirmeyecek; aksine, ABD’yi daha düşük standartlarda; ancak pahalı alternatiflerle sınırlandıracaktır.” Sözleriyle karar karşısında, tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

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Trump yönetimi tarafından yapılan kapsamlı değişikliklerden sadece bir gün sonra Çinli teknoloji devinden tepki geldi. Huawei, mevcut durumu düzeltmenin yollarını bulmaya kararlı olduğunu ve “bu olayın etkilerini hafifletmek” istediğini de belirtti.

Dün, ABD Başkanı Trump , ulusal güvenlik için “kabul edilemez” riskler taşıyan şirketlerden gelen telekomünikasyon ekipmanlarının satışını ve kullanımını yasaklamak için ulusal bir acil durum bildirisi yapan bir emir vermişti.

Donald Trump, “yabancı rakiplerin” iletişim teknolojisindeki güvenlik açıklarından yararlandığını ve “potansiyel olarak feci etkiler” gerçekleşmeden önce önlem alınması gerektiğini belirtmişti.