Huawei, 176 ticari ağ ve 490 milyon kullanıcı ile 5G ağını genişletiyor!

Bugün erken saatlerde gerçekleşen basın toplantısında Huawei Başkanı Xu Zhijun, şirket için önemli bir açılış konuşması yaptı. Konuşma, Huawei’nin 5G ağına yaptığı yatırımlar ve 5G’nin gelişimine yönelik oldu. Küresel pandemiler, karbon emisyonunu azaltma çabası ve karmaşıklaşan iş ortamı, dünyaya dijital dönüşümün gerçekleşmesi konusunda sinyaller veriyor. McKinsey’in verilerine göre küresel dijitalleşme süreci küresel çapta yedi yıl ilerledi. Hatta verilere göre Asya – Pasifik bölgesinde bu sürecin on yıl ilerlediği sonucuna ulaşılıyor.

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Huawei, dijital dönüşüm sürecinde hangi noktada?

Dijital dönüşüm için gerekli olan temel teknoloji, 5G’nin ticari ağlar düzeyinde yaygınlaşmasıdır. Huawei’ye göre şirket, 176 adet 5G ticari ağ şebekesine sahip. Firma, endüstrinin dijitalleşmesi ve 5G’nin gelişimi için 10.000’den fazla proje araştırdı. Ayrıca Huawei, 5G kullanıcılarının şu anda 490 milyonu aştığını iddia ediyor. IDC verilerine göre, dünya çapındaki kuruluşların %81’i halihazırda bulut servislerini kullanıyor. Roland Berger’in araştırmasına göre yapay zeka pek çok sektöre nüfuz etti. Endüstrilerin %60’ından fazlası, telekomünikasyon, finans, otomotiv ve montaj sektörleri, yüksek teknolojiye sahip yapay zekayı benimsedi. Ayrıca ticaret, medikal, perakende ve diğer sektörlerde de yapay zekanın kullanım oranı artmaktadır. Bu da 5G ve dijitalleşmenin önemini gözler önüne seriyor.

Huawei, hala 5G çekirdek ağına liderlik ediyor!

2021 itibariyle IP danışmanlık ve analiz şirketlerinden gelen bir rapor, Huawei’nin 5G patentleri için hala en üst sırada yerini koruduğunu gösteriyor. Şirket, 530 patent ile toplam patentlerin %18,3’ünü oluşturuyor. Nokia ve Samsung ise %14,6 ve %12,9 ile ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. İlk 6 şirket arasında Huawei, Nokia, Samsung, LG, Ericsson ve Qualcomm bulunmakta. Bu şirketler, 18.887 patent ile toplam patenlerin %64,9’unu oluşturuyor. Huawei’nin resmi web sitesine göre şirket, yakın zamanda 3GPP tarafından tanımlanan 5G Çekirdek Ağ Güvenliği Güvence Belgesi (SCAS) testini geçti. Ayrıca firma, 5G şebeke ekipmanları için GSMA NESAS testinden de resmi olarak geçmiş bulunmakta. Raporlara göre test, Hollanda‘daki SGS Brightsight laboratuvarı tarafından gerçekleştirildi. Bununla birlikte test, genel güvenlik, iletim güvenliği, işletme ve bakım güvenliğini kapsıyor.