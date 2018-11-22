HTC, yeni akıllı telefonlar çıkarmayı planlıyor!

HTC, gelecek sene yeni telefonlar çıkarmayı planlıyor. Şirket, bu cihazların aralığın sonunda U12 Life modelinin yeni bir varyasyonunu da piyasaya sürecek.

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HTC neler planlıyor?

Tayvanlı üretici, Android platformunun akıllı telefonlarda yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştı ve sektörde kendisine sağlam bir yer edinmişti. Daha sonraki yıllarda yaptığı ve yapmadığı çeşitli hamlelerle rakiplerinin gerisine düşen şirket, eski konumuna gelmek için çabalıyor.

Teknoloji devi, son yaptığı açıklamada yakın gelecekte çıkarmayı planladığı akıllı telefonları açıkladı. Şirket, ilk olarak aralık ayının sonunda daha önce piyasaya sürdüğü U12 Life modelinin 6 GB RAM’li ve 128 GB hafızalı versiyonunu duyuracak. Ayrıca şirketin blockchain için özelleştirdiği Exodus 1 modeli de gelecek ay satışa sunulmaya başlanacak.

Geliştirdiği HTC Vive başlığıyla hızla gelişen VR ve AR teknolojisinde ilerleyen şirket, 5G teknolojisinin getireceği yeniliklerle beraber bu konuda da elini güçlendirmeyi planlıyor.