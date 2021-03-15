HTC, Wildfire E3 modelini duyurdu

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi HTC, giriş seviyesi yeni telefonu Wildfire E3 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan Wildfire E3’ü duyurdu. Wildfire E3modeli; 6.51 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip.

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Gücünü MediaTek Helio P22 işlemciden alan HTC Wildfire E3; 4 GB RAM’e ek olarak 64/128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu arka tarafta tutan telefon 4.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 13 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca HTC Wildfire E3 modelinin ön kısmında 13 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

HTC Wildfire E3 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.51 inç büyüklüğünde IPS, HD+ çözünürlük

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB

Ön Kamera: 13 MP

Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği

Son olarak mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkacak olan HTC Wildfire E3 modeli; 179 dolar’lık bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacak.

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