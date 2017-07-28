HTC Vive’ın Yüksek Kaliteli Bağımsız VR Başlığı Çin’de Satışa Çıktı

HTC Vive’ın ChinaJoy 2017 etkinliğinde tanıttığı Vive Standalone VR, Çin’de satışa çıktı. Başlık, Viveport’u resmi içerik platformu olarak kullanacak.

HTC Vive’ın bu cihazı Çin pazarındaki en iyi cihaz olmayı hedefliyor. Sanal gerçeklik geliştiricileri www.viveport.com/standalonevr-cn sitesi üzerinden başvuru yaparak Vive Standalone tarafından desteklenmekte olan programlara erken erişim imkanı sağlıyor.

Vive Standalone, yüksek kaliteli sanal gerçeklik deneyimini kullanıcılara uygun fiyatlar ile ulaştırırken sanal gerçeklik deneyimini bilgisayarın dışına taşıyor. Herhangi bir bilgisayar ya da akıllı telefona ihtiyaç duymayan Vive Standalone Qualcomm Snapdragon 835 çipseti sanal gerçeklik fonksiyonlarını destekliyor ve geliştiricilere en yeni içeriklerini yayınlama fırsatı tanıyor.

Vive Çin Bölge Müdür Yardımcısı Alvin W. Graylin yaptığı açıklamada Çin’in dünya mobil pazarına yön verdiğini ve küresel sanal gerçeklik pazarında da rüzgarı arkasına almış olduğunu belirtti. Qualcomm ile yapılan iş birliği ile uygun fiyatlı Vive VR sistemlerini Çin’deki tüketicilere ulaştırdıklarını açıkladı.