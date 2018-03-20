HTC Vive Pro ön siparişe açıldı

HTC Vive Pro uzun dönemdir süren sanal gerçeklik akımının en çok merak edilen cihazlarından biriydi. Oculus ile başlyan ancak telefon kısmında kötü günler geçirse de VR tarafında pazarın en beğenilen ürünlerinden birisini sunan HTC şimdi de Vive’ın Pro modeli için ön siparişleri başlattı. Bir de duyuru video yayımlayan firma Vive Pro için 880€ istiyor. Bu fiyattan ön sipariş edenler her ay 400’ün üzerinde oyun içinden 5 tanesini ücretsiz oynayabilecek. Ayrıca 3 Haziran’a kadar ön sipariş verenler cihazlarını 5 Haziran’da teslim alacak ve 6 aylık Viveport üyeliği de yanında gelecek (ücretsiz oyunları da bu üyelikle alabileceksiniz).

Vive’ın Pro modeli 2+880×1600 çözünürlüklü yeni OLED panelleri sayesinde %78 daha net çözünürlük sunacak. Bunun yanında cihazın daha komforlu olması için bağlantı noktaları Pro’da yeniden elden geçirilmiş. Dahili kulaklıklar da elbette mevcut.

HTC Vive Pro sadece VR aracı değil

Bir sanal gerçeklik cihazı olan Vive Pro’da iki kamera da AR uygulamalaarı için hazırda bekliyor. Bu şekilde Tayvanlı firma VR’ın yarattığı hype’In yanında AR’nin de gittikçe güçlenip büyümesinden de faydalanacak gibi.

Öte yandan 880€’lukk etiketin yanında cihazın standart modelinde 100 dolarlık indirime giden firma standart versiyonu 500 dolardan satıyor. Bu versiyonun yanında ayrıca 2 aylık Viveport üyeliği ve 60 dolarlık Fallot 4 VR yanında geliyor.