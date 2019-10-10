HTC Vive Cosmos Türkiye’de!

HTC Vive Cosmos Türkiye lansmanı yapıldı. PC tabanlı en güçlü sanal gerçeklik (VR) sistemi Vive Cosmos 21 Ekim’den itibaren satışta olacak.

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HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal’ın katılımıyla Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşti. Sanal gerçekliği yeniden tanımlayan HTC Vive’ın yeni sistemi Vive Cosmos’un bugün itibarıyla firmanın en çok yönlü başlığı olduğunu ifade eden Batuhan Başal, konuşmasında şunları söyledi: “Beklentileri her zaman bir üst seviyeye taşıyan HTC Vive’ın yeni ürünü Vive Cosmos için son derece heyecanlıyız. Cosmos, özellikle yeni içten dışa hassas takip sistemi sayesinde kullanıcılara rakipsiz bir deneyim sunmakla kalmayacak, aynı zamanda da sanal gerçeklik dünyasına bugüne kadarki en hızlı ve kolay erişimi sağlayacak.” Yeni platformun oyun ve eğlence dünyasına çok şey katacağını belirten ve üst düzey bir VR deneyiminin nasıl olması gerektiği fikrini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başal, HTC’nin halihazırdaki gelecek vizyonundan ve yeni dönem faaliyetlerinden de bahsetti.

İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden yüzde 88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, kristal netliğinde metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.

Yukarı katlanabilen tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Entegre kulaklıklar geliştirilmiş bir ses kalitesine sahip. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor.

Cosmos, kolaylıkla kurulabilen yeni Vive Reality System ile kullanıcıların anında sanal dünyalara adım atabilmesini sağlıyor. Vive Cosmos, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System’i destekleyen ilk başlık. VR için tamamen yeni bir tasarıma sahip olan Vive Reality System, ayrıca Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip. Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda kolayca gezinmek mümkün.

HTC Vive Cosmos Teknik Özellikleri: