HTC üst üste ikinci ay için de kar açıkladı

HTC firması genelde biraz hayal kırıklığı yaşadığı bu dönemde bu sefer üst üste ikinci ayda da kâr ettiğini açıkladı.

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HTC uzun bir süre sonra üst üste kâr açıkladı

2020 yılının Kasım ayında kâr ettiğini açıklayan HTC, Aralık ayı için de 615 milyon Tayvan Doları; yani tam 21 milyon Dolar kâr açıkladı. Geçen senenin aynı dönemine göre %1.02’lik ufak bir artış anlamına gelen bu durum, 2020 genelindeki %42.03 düşüşe nazaran oldukça önemli bir rakam.

Ayrıca yıllık tatil dönemi de firmanın bu sayılarında önemli etki sahibi olmuş gibi duruyor. Çünkü Aralık ayında HTC firmasının aylık satış oranının Kasım ayına oranla tam %10.68 gibi önemli bir oranda artış gösterdiği görülebiliyor.

Bunun sonucunda ise firma üst üste ikinci ayda da aylık ve daha da önemlisi yıllık bazda kâr açıklamış oldu. Bu önemli bir gelişme çünkü HTC’nin en son yıllık bazda üst üste iki ay kâr açıkladığı zaman takvimler 2017 Şubat ve Mart aylarını gösteriyordu. Bu tarih de firmanın amiral gemisi U11 cihazının çıkışından hemen önceydi.

Görünüşe göre HTC her ne kadar akıllı telefon cihaz üretimini tamamen boşlamasa da daha çok VR cihazlarına odaklanıyor gibi. Dolayısıyla bu stratejinin bu pozitif gelişmelerin akıbetleri konusunda nasıl bir etkisi olacağını bekleyip görmemiz gerekecek.