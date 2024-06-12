HTC telefon pazarına dönecek iddiası, HTC U24 Pro ile gerçek oldu. HTC, en yeni U serisi telefonu olan HTC U24 Pro’yu Tayvan’da resmen tanıttı. HTC’nin yeni telefonu, geçmişteki seleflerine kıyasla amiral gemisi segmentine göz kırpan özellikleri ve rekabetçi fiyatı ile tanıtıldı.

Yeni HTC Telefon HTC U24 Pro Özellikleri

HTC U24 Pro özellikleri oldukça etkileyici. Android 14 işletim sistemi ile gelen telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç FHD+ OLED ekran ile donatılmış. Gorilla Glass koruması sayesinde dayanıklılığı artırılmış olan bu ekran, görsel deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Optik olarak, HTC U24 Pro, 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2x optik zoom özellikli 50 megapiksel telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumu sunuyor. Ön tarafta ise yine 50 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kameralar, OIS ve EIS desteği sayesinde net ve sabit çekimler yapmanıza olanak tanıyor.

Cihazın kalbinde güçlü Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti var. Bu yonga setine 12GB RAM eşlik ediyor. Depolama konusunda da cömert davranan HTC U24 Pro, 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı sunuyor ve microSD kart desteği ile bu alanı daha da genişletebiliyorsunuz. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, A-GPS, BDS, Beidou, Galileo, Glonass, NFC ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Ayrıca, IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılığı da güvence altına alınmış.

HTC U24 Pro, 167.1 x 74.9 x 8.98 mm boyutlarında ve 198.7 gram ağırlığında. HTC U24 Pro, 60W kablolu hızlı şarjı destekleyen 4.600mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Ayrıca, 15W kablosuz şarj ve 5W ters kablosuz şarj özellikleri de mevcut. Bu özellikleriyle kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor.

Bu yeni model, HTC’nin en yeni akıllı telefonu olarak teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek birçok özellikle dolu. Gelişmiş kamera yetenekleri, güçlü performansı ve hızlı şarj özellikleri ile HTC U24 Pro, pazardaki rekabeti artıracak gibi görünüyor. Geçen yıl piyasaya sürülen HTC U23 Pro’nun halefi olan bu cihaz, performans ve kamera özellikleri ile öne çıkıyor.

HTC U24 Pro Fiyatı ve Renk Seçenekleri

HTC U24 Pro fiyatı ise oldukça rekabetçi. 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip temel model 18.990 Tayvan dolarından başlayan fiyatlarla satılıyor. Daha fazla depolama alanı isteyenler için ise 512GB varyantı 20.990 Tayvan doları fiyat etiketi belirlenmiş. 1 Tayvan doları şu an 1 Türk Lirası değerinde, bu nedenle en azından vergiler hariç cihazın Türkiye fiyatı da (eğer gelirse) bu şekilde olacak.

Şu an için sadece Tayvan’da satışa sunulan bu model, Uzay Mavisi ve Beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Küresel pazarlara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni telefon nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!