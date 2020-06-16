HTC U20 5G ve Desire 20 Pro duyuruldu!

HTC‘nin Desire 20 Pro‘yu bugün duyuracağını biliyorduk. Fakat Desire 20 Pro‘nun yanında HTC U20 5G isimli orta segment bir telefon da tanıtıldı. HTC U20 5G, Snapdragon 765G yonga seti ve dörtlü kamera kurulumuna sahip oldukça başarılı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

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HTC U20 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

U20 5G, HTC‘nin 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu olarak duyuruldu. Cihazın 6.8 inçlik 20:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2 MP çözünürlüklü sensöre sahip. Bu iki sensör makro ve derinlik algılayıcı olarak çalışıyor.

U20 5G, Snapdragon 765G‘den gücünü alacak ve 5G destekli olarak piyasaya çıkacak. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB genişletilebilir depolama alanı bulunacak. Batarya tarafında ise 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli pili mevcut. Telefon Android 10 ile kutudan çıkacak ve NFC desteğine sahip olacak.

HTC Desire 20 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Desire 20 Pro, 6.5 inçlik 19.5:9 en boy oranına sahip FHD+ çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafta 25 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka taraftaki kamera kurulumu ise U20 5G ile tamamen aynı dörtlü dizilim ile geliyor.

Desire 20 Pro, Snapdragon 665 SoC yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunacak. Batarya tarafında tıpkı U20 5G gibi 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh değerinde pil ile gelecek. Telefon Android 10 ile kutudan çıkacak ve NFC desteği mevcut olacak. Cihazın 3.5 mm kulaklık jakı ve çift bantlı Wi-Fi desteği bulunacak.