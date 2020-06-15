Honor X10 Max, 7.09 inçlik ekran ile gelecek!

Honor X10 kısa bir süre önce çıkışını yaptı ve piyasada özellikleri ile heyecan yarattı. Şimdi ise Honor X10 Max modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. X10 piyasaya çıkmadan önce Xiaomi Redmi 10X isimli cihazını piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bunun ardından Honor 10X ismini X10 olarak değiştirdi. Bu iki cihaz arasındaki rekabet yonga seti tarafında da devam etti. Redmi 10X, MediaTek Dimensity 820 ile piyasaya çıktı. Fakat buna rağmen dün ortaya çıkan raporda X10 Max’ın Dimensity 800 ile geleceği belirtildi.

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Honor X10 Max nasıl bir ekrana sahip olacak?

Honor X10 Max, 7.09 inçlik ekranı ile en büyük akıllı telefonlardan biri olacak. Taban sürüm X10‘da bu değer 6.63 inçti. Firma, Honor 8X‘i çıkardıktan bir süre sonra 8X Max‘i çıkarmıştı. 9X modelinde ise Max sürümü esgeçmişti. Şimdi ise X10 Max ile bu geleneği devam ettirecek gibi görünüyor. Şirketin “Max” olarak çıkardığı telefonlar genel olarak büyük boyutlu olsa da bu sefer gerçekten neredeyse tablete yakın boyutta bir telefon karşımıza çıkıyor.

X10 Max her ne kadar “Max” takısını alsa da yonga seti tarafında taban modelinden daha düşük güçte yonga seti kullanıyor. Cihaz Dimensity 800 yonga setini kullanacak ve Honor tarafının ilk MediaTek adımlarından biri olacak. Cihazın diğer özelliklerini en kısa sürede öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.