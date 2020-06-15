Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max, 7.09 inçlik ekran ile gelecek!
Honor X10 kısa bir süre önce çıkışını yaptı ve piyasada özellikleri ile heyecan yarattı. Şimdi ise Honor X10 Max modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. X10 piyasaya çıkmadan önce Xiaomi Redmi 10X isimli cihazını piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bunun ardından Honor 10X ismini X10 olarak değiştirdi. Bu iki cihaz arasındaki rekabet yonga seti tarafında da devam etti. Redmi 10X, MediaTek Dimensity 820 ile piyasaya çıktı. Fakat buna rağmen dün ortaya çıkan raporda X10 Max’ın Dimensity 800 ile geleceği belirtildi.
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Honor X10 Max nasıl bir ekrana sahip olacak?
Honor X10 Max, 7.09 inçlik ekranı ile en büyük akıllı telefonlardan biri olacak. Taban sürüm X10‘da bu değer 6.63 inçti. Firma, Honor 8X‘i çıkardıktan bir süre sonra 8X Max‘i çıkarmıştı. 9X modelinde ise Max sürümü esgeçmişti. Şimdi ise X10 Max ile bu geleneği devam ettirecek gibi görünüyor. Şirketin “Max” olarak çıkardığı telefonlar genel olarak büyük boyutlu olsa da bu sefer gerçekten neredeyse tablete yakın boyutta bir telefon karşımıza çıkıyor.
X10 Max her ne kadar “Max” takısını alsa da yonga seti tarafında taban modelinden daha düşük güçte yonga seti kullanıyor. Cihaz Dimensity 800 yonga setini kullanacak ve Honor tarafının ilk MediaTek adımlarından biri olacak. Cihazın diğer özelliklerini en kısa sürede öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M41 cihazının ekranı farklı firmadan gelebilir!
Samsung, mobil cihazlara yaptığı OLED ekranlar ile adından sıkça söz ettirmekte. Ancak son gelen bilgilere göre firma yeni cihazı Galaxy M41 için farklı bir plana sahip.
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Samsung Galaxy M41, CSOT yapımı ekranlar ile gelebilir!
Samsung, yeni nesil giriş seviye cihazı Galaxy M41 için çalışmalarını sürdürüyor. Firma, akıllı telefon piyasasında bilindiği üzere, ekran paneli konusunda da adından sıkça söz ettirmekte. Apple gibi rakibi olduğu firmalar için dahi ekran üreten firma, görünüşe göre kendi içerisinde bir dönüm noktasını yaşamak üzere. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre Samsung, akıllı telefonlarında ekran maliyetini düşürmek istiyor. Bu konuda ilk adımı da Galaxy M41 için düşünen firma, cihazın OLED ekranını TCL firmasının sahip olduğu, CSOT şirketinden almayı planlıyor.
Giriş seviye telefonların maliyetlerini düşürerek, daha uygun fiyatlar ile kullanıcıları karşılamak isteyen Samsung, görünüşe göre bu planını yakın bir zamanda gerçekleştirecek. CSOT yapımı OLED ekranları Xiaomi ve Motorola da kullanırken, firma maliyeti düşürülmüş cihazlar ile daha çok kullanıcı çekmek istiyor. Hali hazırda BOE tarafından Galaxy S21 için OLED siparişi veren firma, bazı iddialara göre de bu kararından vazgeçti. Ortaya çıkan bilgilere göre BOE’nin ürettiği ekranlar, Güney Koreli firmanın bazı testlerini geçemedi. Bakalım firma, CSOT yapımı OLED ekranlar ile amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı, 18 Haziran’da düzenlenecek!
POCO F2 Pro Türkiye lansmanı “18 Haziran 2020 Perşembe” günü canlı düzenlenecek. Canlı etkinliği; YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip etmek mümkün olacak.
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POCO, bildiğiniz üzere daha önce Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyet gösteren, ardından da bağımsız olarak yoluna devam etme kararı alan bir şirket. Fiyat/performans akıllı telefonları üreten şirketimizin yeni akıllı telefonu, lansman dahilinde resmen Türkiye’de satılmaya başlanacak. Lansmanda ayrıca, şirketin Türkiye içi pazarda nasıl konumlandırılacağını da muhtemelen öğrenmiş olacağız.
Daha önce Xiaomi mağazalarında POCO F1’in satışı yapılmış ve hem fiyatıyla hem de sahip olduğu özellikleriyle kullanıcıların ilgisini oldukça çekmişti. Şimdi ise F2 Pro’yla birlikte seriye devam eden firmamızın, isterseniz hangi özelliklerle telefonu tanıtacağını hatırlatalım.
POCO F2 Pro teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.67 inç, FHD+ Super AMOLED panel, 395 ppi, HDR 10+ (ekran-gövde oranı: %87.2)
Ekran koruma teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
Yonga seti: Snapdragon 865 (7nm+)
İşlemci: 8 çekirdekli (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
Ekran kartı: Adreno 650
Hafıza ve RAM seçenekleri: 6 GB (LPDDR4X)/128 GB, 8 GB (LPDDR5)/256 GB
Renk seçenekleri: Neon Mavisi, Hayalet Beyazı, Elektirik Moru, Siber Grisi
Batarya ve şarj desteği: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj (63 dakikada %100)
Kamera özellikleri neler?
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF
5 MP, f/2.2, 50mm (telefoto makro), AF
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra-geniş), 1.12µm
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS
F2 Pro’nun fiyatı ne olacak?
F2 Pro’nun 6GB RAM/128 GB depolama seçenekli modelinin fiyatı, yapılan global etkinlikte 499 Euro olarak açıklanmıştı. 8GB RAM ve 256 GB depolamalı model için ise 599 Euro satış etiketiyle piyasada olacağı belirtiliyordu. Türkiye fiyatı şu an için belirlenmiş değil. Muhtemelen lansmanda tüm detaylar aktarılacaktır.
POCO F2 Pro Türkiye lansmanını nereden izleyebiliriz?
F2 Pro lansmanı, 18 Haziran Perşembe günü saat 15’te YouTube, Twitter ve Facebook’taki POCO hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Lansmanı izlemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
POCO YouTube canlı yayını için tıklayın.
POCO Twitter canlı yayını için tıklayın.
POCO Facebook canlı yayını için tıklayın.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi oldu
Amerika Birleşik Devletleri tarafından birçok ambargoya maruz kalan Huawei, bu ambargolara bağlı olarak zor zamanlar geçirse de; sürpriz bir şekilde büyük bir başarıya ulaştı. Counterpoint Research adlı şirkete göre Huawei, tarihinde ilk defa akıllı telefon sektöründe Samsung’u geride bırakarak; dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi.
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Huawei bu başarıyı nasıl yakaladı ve sonrasında şirketi neler bekliyor
Counterpoint Research yetkililerinden Neil Shah, Huawei’nin pazarda kısa bir süre için %19’luk bir pay yakalayarak; an itibariyle en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna geldiğini belirtti. Ayrıca Neil Shah’ın ifadelerine göre, Huawei’nin Güney Koreli rakibi Samsung, aynı dönem aralığında %17’lik payla 2. sıraya gerilemiş durumda. Bu başarıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargoya uğramasına tepki gösteren bir müşteri kitlesinin de payı olduğu düşünülüyor. Çoğunluğu Çin’li kullanıcılardan oluşan bu müşteri kitlesi, ambargolar karşısında Huawei ürünlerini satın almayı tercih ederek markaya katkıda bulunmuş durumda.
Çin’den başlayarak dünya geneline yayılan Covid-19 salgını sonrası, Hindistan, Güney Amerika ve Avrupa gibi büyük pazarlarda akıllı telefonlara olan talep azalmış durumda. Bu durumdan ciddi anlamda etkilenen Samsung, bu pazarlarda büyük bir düşüş yaşadı. Fakat salgın sonrası çok hızlı toparlanan Çin’de ise durum bir nebze farklı gelişti. Mart ayından itibaren ekonominin toparlanmaya başladığı Çin’de, buna bağlı olarak akıllı telefonlara olan talep de yeniden arttı. Kendi evi olan Çin’de büyük bir kullanıcı kitlesinin Huawei’yi tercih etmesi ile de Huawei, %19’luk pazar payı ile en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükselmiş oldu.
Huawei için asıl mesele ise, bu başarının sürekliliği olacak gibi gözüküyor. Virüs sonrası dönemde diğer ülkelerde de ekonomilerin toparlanmaya başlaması ile beraber; Samsung’un bu ülkelerde satışlarını yeniden arttırması bekleniyor. Google Mobil Servis’ler üzerinden de ambargoya uğrayan Huawei’nin ise bu pazarlarda ciddi satış rakamları yakalaması çok zor. Huawei, şimdilik bu başarının tadını çıkarıyor olsa da; ilerleyen dönemlerde çok farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz; çünkü şirket, hala çözüm getirilmesi gereken birçok probleme de sahip. Umarız ki Huawei ilerleyen dönemlerde başarılı adımlar atarak rekabette kalıcı olmaya devam edebilir. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!