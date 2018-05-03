Tavyanlı firma VR konusunda Vive ile oldukça büyük başarı yakalasa da ne yazık ki HTC U12 Plus gelene kadar akıllı telefon alanında uzun zamandır yıldızını parlatamadı. Yeni gelecek iki telefon HTC U12+ ve HTC U 12 Life’ın akıbetleri henüz belli değil umarız firmayı eski güzel günlerine geri getirecek ilk iki adım olur. Nitekim bunu ay bitmeden anlayacağız çünkü HTC yeni telefonu için basın davetlerini yollamaya başladı. Davetiyede 23 Mayıs 2018 tarihini görsek de lokasyon bilgisi bulunmuyor. İlgiç bir davetiye resmi seçen firma akra planda HTC U12+ olduğunu tahmin ettiğimiz telefonun bileşenlerini bir araya getirmiş. Aslında teknik özellikleri az çok tahmin etmek açısından oldukça yaratıcı bir fikir. Umarız bu heyecan ve yaratıcılık davetiye ile kalmaz.

HTC U12 Plus dört kamera ile geliyor!

Nitekim görseli incelediğimizde toplamda 4 adet kamera modülü görüyoruz. ikisi 05 yazısının hizasında fotoğrafın üst kısmında yan yana duruyor. Tahminler bu ikilinin cihazın ön kamerası olacağı yönünde. Öte yandan 3 rakamının hemen tepesinde 8 rakamının da sağ alt köşesinde iki ayrı modül daha mevcut. Bunlar da arka kamera modülleri olsa gerek. Yani U12+’ın dört kamera ile gelmesi büyük ihtimal. Peki bu kameraların özellikleri ne?

Arkadaki modülde 12 MP + 16 MP UltraPixel sensörler f/1,5 diyafram aralığı ile yer alacak. Ön tarafta ise iki adet 8 MP kamera olacka. En azından şu ana kadar sızan bilgiler bu yönde. Öte yandan hibrit tepsiye sahip olduğunu gördüğümüz telefon SIM kart ve microSD kartı aynı tepside barındıracak. Diğer bir beklenen özellik ise USB-C yuvası. Lakin gözleriniz 3.5 mm kualklık girişini ararsa bulamayacak. Davetiyede gördüğünüz anakartın üzerinde Snapdragon 845 olması bekleniyor. Ona 6 ila 8 GB bellek seçenekleri eşlik edecek. Resimde yer almayan telefon ekranı söylenen göre 5.5 inç QHD+ çözünürlükte olacak. 3.420 mAh bataryaya sahip telefon için kesin bilgiler ise 23 Mayıs’ta.