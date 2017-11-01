HTC U11 Plus ve U11 Lite’ın İnceleme Videosu Yayınlandı!

HTC’nin yeni telefonları görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Yarın resmi olarak tanıtılacak HTC’nin yeni amiral gemisi telefonları HTC U11 Plus ve U11 Lite konusunda özellikle bu hafta boyunca sık sık bilgi paylaşımları oldu. Bu paylaşımlar arasında U11 Plus’ın siyah ve gümüş renklerinin sahip oldukları yarı saydam gövde de gözükmüştü.

Şimdi ise her iki telefonun da inceleme videoları yayınlanmış durumda. Özellikle U11 Plus’ın tasarımsal özellikleri oldukça ön plana çıktığını söylemek mümkün. Ayrıca telefonun sahip olması beklenen özellikler de, HTC’nin mobil cihaz pazarında yeniden yükselişe geçmesini sağlayabilir. Tabi bu konuda telefonun fyatının da önemli bir rolü olacağını belirtelim.

U11 Plus’ta 6-inçlik 1440×2880’lık ekran, Snapdragon 835 çipset, 4/6GM RAM, 64/128GB dahili bellek, 12MP arka ve 8MP ön kamera olması bekleniyor. Ayrıca telefonda 4.000mAh’a yakın bir batarya da beklenen özellikler arasında. U11 Lite’a baktığımız zaman ise 5.2-inç full-HD ekran, Snapdragon 630 çipset, 3GB RAM, 32GB dahili bellek, 16MP arka ve yine 16MP ön kamera ile 2600mAh’lık batarya beklenen özellikler olarak karşımıza çıkmakta.

Her iki telefon da yarın resmi olarak tanıtılacak.