HTC U11+ Tanıtıldı!

HTC’nin tepe modeli olan U11’in daha gelişmiş modeli olarak karşımıza çıkan U11+ da bugün itibariyle tanıtıldı.

HTC’nin en üst seviye modeli olup tasarımıyla dikkat çeken U11 modeli, artık daha iyi bir kardeşe sahip oldu. HTC’nin yaptığı lansman ile tanıtılan U11+, U11’in daha geliştirilmiş versiyonu olarak dikkat çekiyor.

158,5 x 74,9 x 8,5 mm boyutları ile neredeyse U11 ile aynı ölçülerde olan U11+, 188 gr ağırlı ile selefinden biraz daha ağır bir yapıda olarak dikkat çekiyor. Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak telefonda Snapdragon 835 ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri ile 4 GB ve 6 GB bellek seçenekleri bulunacak.

Farklılık olarak 6 inç Quad HD+ (2880 x 1440 p) 18:9 ekranında HDR10 destekli DCI-P3 renk alanı sunan telefon, Super LCD 6 teknolojisi ile gelirken aynı zamanda 3930 mAh bataryasıyla daha uzun batarya ömrü vadediyor. Ön kamerada ise 8 MP bir HDR Boost destekli kamera kullanan HTC, arka kamerada ise U11 ile aynı değerleri sunan 12MP kamerayı kullanmaya devam ediyor. Bir diğer farklılık olarak IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasını IP68’e güncelleyen U11+, diğer özellikler ile U11 ile aynı detaylar sunuyor.

Edge Sense adını verdiği arayüz tarzına birçok geliştirme ile sezgisel hareket edebilen HTC U11+ yine Edge Launcher ile geliyor olacak. Bu tarz olarak biraz daha Samsung’un Edge paneline benzese de HTC bunu daha farklı sunuyor olmasıyla sağlam bir alternatif oluyor.

Sıvı cam yüzeyini yarı şeffaf haline getirerek telefon donanımındaki işçiliği de bir tasarım detayı olarak sunacak U11+, bunu bir renk seçeneği gibi piyasaya sürecek.