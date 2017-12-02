Türkiye’de HTC U11 Oreo Güncellemesine Kavuştu!

Türkiye’de HTC U11 Android 8.0 Oreo güncellemesi sonunda geldi.

Google’ın son Android ana sürümü olan 8.0 Oreo güncellemesi yaygınlaşmaya devam ediyor. Dün akşamdan itibaren HTC tarafında bir hareketlenme olurken, ABD’de Oreo’yu alan HTC U11, ülkemizde de nihayet söz konusu güncellemeyi aldı.

HTC U11’e Oreo dışında Kasım ayı güvenlik güncellemesi gelirken, 1.28 GB boyutunda olan güncellemeyi Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleme kısmından yapabilirsiniz.

Samsung Galaxy Note8’e Kasım Ayı Güvenlik Güncellemesi

Aynı zamanda Samsung tarafında da Galaxy Note8’e de geçtiğimiz günlerde dağıtılan güncelleme ülkemize ulaştı. Kasım ayı güvenlik paketini içeren güncellemeyi de ülkemideki Note8 kullanıcıları indirebilir.