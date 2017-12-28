HTC ve Motorola: Apple gibi cihazlarımızı yavaşlatmıyoruz!

Apple’ın eski iPhone’ları yavaşlattığını kabul etmesi ve çeşitli dava süreçlerinin başlamasının ardından akıllı telefon pazarının diğer üyelerinden de açıklamalar geliyor.

Apple hayatımıza farklı cihazlar ve teknolojiler kazandıran önemli teknoloji firmalarından biri. Akıllı telefon dendiğinde akla ilk gelen cihazlardan iPhone’un üreticisi olan Apple geçtiğimiz günlerde Reddit kullanıcılarının ortaya attığı eski iPhoneların kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarını doğrulamış ve bu sorunun eskimiş pillerden kaynaklandığını ve kullanıcılara en iyi iPhone deneyimini sağlayabilmek için bu çözümü uyguladıklarını belirtmişti. Buraya kadar her şey normal görünse de en büyük sorun bu uygulamadan kullanıcıların haberdar edilmemesi.

Apple bu konu hakkında açılan davalar ve çeşitli kurumlarla uğraşırken, akıllı telefon pazarının iki büyük üreticisi HTC ve Motorola konu hakkında TheVerge internet sitesine açıklama yaptı.

Yaptıkları açıklamada HTC, piller eskidikçe akıllı telefonları yavaşlatma konusunda bir girişimlerinin olmadığını, Motorola ise benzer ifadeleri kullanırken işlemci performansını düşürmelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.

Kullanıcılardan 1 trilyon dolarlık tazminat davası!

iPhone 6 serisi ve iPhone SE serisi için böyle bir uygulamanın varlığını kabul eden Apple bu uygulamanın cihazların rastgele zamanlarda kapanmasını önlemek için uyguladıklarını beyan ederek kendini savunmuştu. Firmanın bu açıklamasının ardından işlerin resmileşmesiyle mahemeye giden iPhone kullanıcıları firmanın kendilerini kandırdığını ve haksız kazanç elde ettiğini öne sürerek 1 trilyon dolar tutarında rekor bir tazminat talebinde bulunmuştu.

Google, Samsung, Sony

TheVerge, eskimiş pillerine bağlı olarak telefonlarının işlemcilerinin yavaşlatılmış olup olmadığı konusunda yorum yapması için Google, Samsung, LG ve Sony’ye ulaştı. Bir Sony sözcüsü, yanıtın tatilden dolayı gecikeceğini ve bir Samsung sözcüsü şirketin daha sonra yorum yapacağını söyledi.

Elbette eskimiş pillere bağlı performans ve stabilite sorunları kaçınılmaz fakat bu sorunlarının çözümünü haber vermeden cihazların performanslarını kötüleştirmek ister istemez akla planlı eskitme düşüncesini getiriyor.

Ayrıca böyle bir sorunun oluşması halinde garanti kapsamında pil değişim programı başlatılması veya pil değişimi gerçekleştirilemeyecekse bilek kullanıcılara pil ömrüne bağlı performans kayıpları hakkında bilgi verilmesinden yanayım. Etik olmayan bu davranış karşısında Apple’ın karşılaşacağı zorlukları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.