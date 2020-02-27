HTC, giriş seviyesi akıllı telefonu Wildfire R70’i duyurdu!

HTC Hindistan’da, bütçe odaklı telefonu HTC Wildfire R70’i piyasaya sürdüğünü duyurdu. Firmanın Twitter sayfasında açığa çıkan model, şu an için HTC resmi internet sitesinde de listelenmeye başladı.

HTC Wildfire R70 modeli 6.53 inçlik 1560 × 720 piksel HD+ teknolojisine sahip bir ekranı bünyesinde barındıracak ve HTC UI 9 arayüzüne sahip Android 9 Pie ile birlikte kutudan çıkacak. Sekiz çekirdekli F/P odaklı MediaTek MT6763 işlemcisine sahip olan model, bellek kısmında ise 2GB RAM modülü taşıyor. Cihaz 256 GB’a kadar genişletilebilir, 32 GB’lık dahili hafızayla geliyor.

reklam

İlginizi çekebilir: Snapdragon 865 ile birlikte gelecek olan akıllı telefonlar

Kamera kısmında, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik ve 16 megapiksellik bir ana kameraya sahip olan cihazın ön kısmında, 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası da yer almakta. Modelin arka paneli parmak izi tarayıcı için konumlandırılmış ufak bir bölüm ve sade bir tasarım ile dikkat çekiyor. F/P odaklı cihaza güç kısmında 4.000 mAh boyutunda, henüz hızlı şarj bilgisi aktarılmamış bir batarya güç verecek.

189 gram, 163,2 x 77,8 x 8,9 mm’lik boyutlara sahip olan cihaz ayrıca aura mavisi ve gece siyahı olmak üzere iki farklı renk çeşidine sahip olacak. Henüz fiyat ve stok bilgisi açıklanmayan model uygun bir fiyatla büyük işler başarabilir.

Wildfire R70 için duyurulan tüm özellikler;