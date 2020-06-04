Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Android 10 ile gelen ilk HTC telefonu!
HTC firması, eski şaşalı günlerine dönmek için çaba harcamaya devam ediyor. Uzun zamandır mali açından düşüşte olan ve eski günlerini özleyen firma, yeni cihazı Desire 20 Pro için kolları sıvadı. Orta seviye olarak belirlenen cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi. Cihaz, gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden almakta. Android 10 ile piyasaya çıkacak ilk HTC telefonu olan Desire 20 Pro, 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Google Play Console üzerinde gösterilen resim ise ne yazık ki Desire 20 Pro cihazına ait değil. Sanırsak Google, temsili bir fotoğraf eklemeyi tercih etmiş.
Son dönemde kullanımı artan Snapdragon 765G ile gelmesi beklenen orta seviye cihazın, Snapdragon 665 ile karşımıza çıkması hayranların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Tasarım detayları daha önce sızdırılan cihaz 6.5 inç boyutunda LCD panelli bir ekrana sahip olacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet ön dört adet de arka kamerası bulunmakta. Kamera özellikleri henüz bilinmez iken, parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında yer alacağı öğrenildi. Daha fazla teknik özelliğe henüz ulaşılamaz iken, cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağı da merak konusu. Bakalım HTC yavaş yavaş eski günlerine dönebilecek mi merakla bekliyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9, ilk kez canlı olarak görüntülendi!
Pazartesi günü Redmi 9 ailesinin özelliklerini görmüştük. Şimdi ise serinin en güçlü telefonu olan Redmi 9‘un canlı görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın dikey olarak yerleştirilmiş üç kamerası bulunuyor. Kameraların hemen altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Sağ tarafında ise dördüncü bir kamera ve LED flaş var.
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Redmi 9 tasarımı nasıl değerlendirildi?
Redmi 9, flaş ve parmak izi okuyucusu ile birlikte kamera dizilimi olarak Redmi Note 8 Pro‘yu anımsatıyor. Fakat bu dizilim hafif içe doğru yuvarlak bir çember içinde olduğu için bu yönüyle de Redmi K30 ve Redmi K30i‘ye benziyor. Redmi 9 fotoğrafta açık yeşil ve menekşe renk seçenekleriyle görüntüleniyor. Dikkat çeken nokta ise yeşil renkli modelde kameranın yanında yazılar varken menekşe renk seçeneğinde bulunmuyor. Buradan bunların sadece genel tasarımı göstermek amaçlı tasarlanan maketler olduğunu anlayabiliriz.
Weibo‘da ortaya çıkan sızıntılarda cihazın bazı teknik özellikleri görüntülenmişti. Bunlardan başlıcaları cihazın MediaTek Helio G80 işlemcisi ile gelecek olması. Bu işlemci Helio G70‘in biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde cihazın 6.53 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunacak. Arka tarafta ise 13 MP çözünürlüklü ana kamera ve 8 MP, 5 MP, 2 MP çözünürlüklü olmak üzere henüz özellikleri bilinmeyen kameralar mevcut. Batarya tarafında ise 18W hızlı şarj olabilen 5.000 mAh değerinde pil bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 2 daha büyük ekran ile geliyor.
Motorola firmasının olası yeni katlanabilir telefonu Razr 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın bir önceki nesle göre daha büyük ekranlı olacağı tahmin ediliyor.
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Daha büyük ekranlı Razr 2 görebiliriz!
Katlanan ekranlı telefonlar gelişmeye devam ediyor. Samsung, Huawei ve Motorola gibi büyük firmaların yatırımlarını sürdürdüğü bu rekabette yeni oyuncular görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Efsane tuşlu katlanabilen Razr serisini dokunmatik ekranla tekrar uyarlayan Motorola firması da, Razr 2 için kolları sıvamışa benziyor. Katlanabilir cihazlar hakkında bugüne kadar paylaştığı bilgiler ile gündeme gelen Ross Young, Twitter hesabından cihazın bir önceki seriye göre daha büyük ekran boyutuna sahip olacağını aktardı. Ross Young, cihazın 6.7 inçlik katlanabilir ekrana sahip olacağını belirtti. Bu da cihazın Galaxy Z Flip ile aynı boyutta ekrana sahip olacağını göstermekte.
The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.
— Ross Young (@DSCCRoss) June 3, 2020
Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri ortaya çıkan cihaz, amiral gemisi performans vadetmeyecek gibi gözüküyor. Cihazın gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alması beklenir iken Razr 2, bir önceki seri gibi orta seviye bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Geçen sene piyasaya çıkan Razr cihazının da Snapdragon 710 ile piyasaya çıktığı ve amiral gemisi cihazlardan daha pahalı olması nedeniyle oldukça eleştiri aldığını unutmamak gerek. Hal böyle olunca Motorola Razr 2 cihazları için nasıl bir politika izleyecek merak konusu. Orta seviye cihazın en azından en yakın rakibi Snapdragon 855+ işlemcili Galaxy Z Flip serisinden ucuz olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20+, kamera özellikleriyle sızdırıldı!
Samsung‘un Ağustos ayında Note 20 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihaz hakkında bugüne kadar çok fazla söylenti ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Twitter ve Weibo üzerinden telefon sızıntıları paylaşan IceUniverse, cihazın bazı kamera özelliklerini paylaştı. IceUniverse‘ye göre Galaxy Note 20+, 108 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip olacak. Eski seride bulunan ToF sensörü ise kaldırılıp yerine lazer focus sensörü eklenecek.
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Samsung Galaxy Note 20+ hangi kamera özellikleri ile gelecek?
Samsung Galaxy Note 20+, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan 1/1.33 inç büyüklüğündeki Samsung Bright HM1 sensörünü kullanacak. Bu sefer kamera tarafında önemli bir değişiklik olarak ToF sensörü yerine lazer focus sensörü kullanılacak. Bu sensör ile Samsung, otomatik odaklamayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ultra geniş açılı lensin arkasındaki sensör, 1/2.55 inç boyutunda ve PDAF ile birlikte gelen 12 MP çözünürlüklü ISOCELL Fast 2L3 olacak.
Bazı sızıntılara göre Galaxy Note 20+, bir periskop telefoto lens bulunduracak. Bu lens 13 MP çözünürlüklü Samsung Slim 3M5 olacak. Resmi kaynaklar bu lensin 1/3 inç boyutunda olduğunu söylese de IceUniverse bu değerin 1/3.4 inç boyutunda olacağını belirtiyor. Sensör, Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensörden daha küçük olacağı için zoom kapasitesi 50X ile sınırlı olacak. Galaxy S20 Ultra‘da kullanılan sensör 100X‘e kadar zoom yapabiliyordu.
Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 20+ hakkında 5 nm ile üretilecek olan Exynos 992 yonga setini kullanacağını duymuştuk. Buna ek olarak cihazın CAD renderları ortaya çıktı ve tasarımı görüntülendi. En kısa sürede cihazla ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.