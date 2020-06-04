HTC Desire 20 Pro, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

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Android 10 ile gelen ilk HTC telefonu!

HTC firması, eski şaşalı günlerine dönmek için çaba harcamaya devam ediyor. Uzun zamandır mali açından düşüşte olan ve eski günlerini özleyen firma, yeni cihazı Desire 20 Pro için kolları sıvadı. Orta seviye olarak belirlenen cihaz Google Play Console üzerinde görüntülendi. Cihaz, gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden almakta. Android 10 ile piyasaya çıkacak ilk HTC telefonu olan Desire 20 Pro, 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Google Play Console üzerinde gösterilen resim ise ne yazık ki Desire 20 Pro cihazına ait değil. Sanırsak Google, temsili bir fotoğraf eklemeyi tercih etmiş.

Son dönemde kullanımı artan Snapdragon 765G ile gelmesi beklenen orta seviye cihazın, Snapdragon 665 ile karşımıza çıkması hayranların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Tasarım detayları daha önce sızdırılan cihaz 6.5 inç boyutunda LCD panelli bir ekrana sahip olacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet ön dört adet de arka kamerası bulunmakta. Kamera özellikleri henüz bilinmez iken, parmak izi okuyucusunun cihazın arkasında yer alacağı öğrenildi. Daha fazla teknik özelliğe henüz ulaşılamaz iken, cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağı da merak konusu. Bakalım HTC yavaş yavaş eski günlerine dönebilecek mi merakla bekliyor olacağız.