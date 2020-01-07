HTC, 2019’u rekor oranda gelir kaybı ile kapattı!

Tayvan merkezli akıllı telefon markası HTC, uzun süredir içine düştüğü mali darboğazdan bir türlü kurtulamıyor. Küresel operasyonlarını gittikçe küçülten marka, 2019’u elde edilen gelir anlamında rekor bir düşüş ile kapattı.

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HTC, yıllık gelir bazında Apple AirPods’un bile gerisinde kaldı!

2019 yılının finansal sonuçlarını açıklayan marka, geride bıraktığımız yılda sadece 330 milyon dolar gelir elde etti. 2018’e göre %58 oranında daha az para kazanan HTC, 2017 yılında ise 2 milyar dolar gelire ulaşmıştı. Bu önemli istatistik, durumun ne kadar karmaşık ve içinden çıkılamaz bir durumda olduğunu gösteriyor. Hatta Bloomberg yazarı Tim Culpan’a göre; Tayvanlı markanın 2019’da elde ettiği toplam gelir, Apple’ın AirPods kulaklığından sağladığı kazancın bile gerisinde kalıyor.

HTC’nin kötü mali durumu, şirketin toplam çalışan sayısını da olumsuz yönde etkiliyor. 2018’de 1.500 çalışanının işine son veren ve 2.000 çalışanını Google’a gönderen marka, yakın dönemde 3.000 personeli daha işten çıkaracağını duyurmuştu. Bu da şirketin küçülme politikasını sürdürdüğünü ve bu yılın daha zorlu geçebileceğini gösteriyor.

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen HTC CEO’su Yves Maitre akıllı telefon pazarından tamamen çekilmeyi düşünmüyor. OEM üreticiler aracılığıyla Hindistan pazarı için giriş-orta seviye telefonlar sunan marka, bununla beraber blockchain tabanlı Exodus serisi üzerinde çalışıyor. Ayrıca şirketin sanal gerçeklik alanında çalışan birimi VIVE’ın da başarılı sonuçlar elde etmeyi sürdürdüğünü belirtelim.