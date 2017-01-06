Bu yılın en başarılı Android telefonlarından biri olan HTC 10, 300 mAH değerindeki piliyle güncel ihtiyaçları rahatça karşılıyor. Bakalım HTC 10 pil testimizde nasıl bir skor elde etti.

Hepinizin bildiği gibi 2016 yılının büyük bir bölümünde HTC 10 kullandım. Açıkça söylemek gerekirse bence HTC 10, Android tarihinin en başarılı ilk beş telefonundan biri. Telefonu o kadar uzun süre kullanınca da HTC 10’un pil testini ancak yılın son haftasında yapabildim 🙁

Pil testinin bu kadar gecikmiş olması gördüğüm kadarıyla HTC 10’un pil performansına iki farklı noktada zarar verdi. Defalarca şarj edilen, boşalan ve tekrar şarj edilen 3000 mAH değerindeki bataryada sanırım bazı performans sorunları yaşanmaya başladı. Bir de mekanik test platformumuz olan PCMark, uyguladığı testlerin anatomik yapısını değiştirdi. Ki bu nedenle HTC 10’un PCMark pil testinden elde ettiği puanları, LG G5 ve Samsung Galaxy S7 gibi çağdaşlarıyla kıyaslayama şansını kaçırdık 🙁

Bu iki nokta HTC 10’un pil testi sonuçlarını ne yazık ki olumsuz etkiledi 🙁 Fakat yine de pil testi sonunda oluşan bu değerleri sizlerle paylaşmayı, paylaşmamaktan daha doğru buldum.

Büyük bir ihtimalle bu video, HTC 10 ile ilgili çektiğimiz son videolardan biri olacak. O nedenle sayfanın altına bugüne kadar HTC 10 ile ilgili çektiğimiz bence çok önemli olan bazı videoların da link’lerini ekledim. Merak eden okurlarımız eğer isterlerse YouTube kanalımızda yayınlanan HTC 10 ile ilgili tüm videolara buradan da ulaşabilirler.

Ayrıca bugüne kadar yaptığımız pil testlerine ait tüm sonuçlara bir tablo halinde www.hwp.com.tr/piltesti adresinden de göz atabilirsiniz.

Keyifli seyirler dilerim… Lütfen genel anlamda pil testi serimiz, özel anlamda ise HTC 10’un pil performansı konusundaki görüşlerinizi yorum alanında paylaşmayı unutmayın.