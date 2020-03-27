Huawei Mobil Servisleri 400 milyon kullanıcıya ulaştı

ABD ile yaşadığı sorunlar sebebiyle Google ile olan iş birliğinden mahrum kalan Huawei, kendi mobil servislerini geliştirmeye devam ediyor. Firma P40 serisinin tanıtımında Huawei Mobil Servisleri‘nin (HMS) 400 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

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HMS kullanan 400 milyon aktif kullanıcı!

Huawei, ABD ile yaşadığı sorunların ardından ayakta kalmak için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Başta Google servisleri olmak üzere bir çok ABD menşeli ürünü kullanamayan firma, çözüm yolu olarak bazı yollar deniyor. Bunlardan biri de Huawei Mobil Servisleri (HMS). HMS teoride ve pratikte Google‘ın servislerinin alternatifi ve Huawei marka çoğu telefonda bulunuyor. Geçtiğimiz günler de gerçekleşen Huawei P40 serisi tanıtımında, Huawei CEO‘su Richard Yu, HMS‘nin 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. İçerisinde başlıca Huawei AppGallery, Huawei Video ve Huawei Music gibi uygulamaların yer aldığı servisler artık tam 400 milyona yakın kullanıcının yanı sıra 1.3 milyon civarı geliştirici ve iş ortağına sahip. Geliştiricilerden ve iş ortaklarından da bahseden Yu, lokal ve küresel çapta bir çok grubun uygulamalarını Huawei AppGallery‘ye yüklediğini belirtti.

Kendine ait bir ekosistem yaratmak isteyen Huawei‘nin Google‘a alternatif olarak çıkarttığı Huawei Mobil Servisleri 170 farklı ülkede alınan değerler ile birlikte ciddi bir kullanıcı rakamına ulaştı. Huawei Mate 30 serisi ile hayatımıza giren mobil servisler şu an o seriden önce çıkmış Huawei telefonlara da kurulabilmekte. Ülkemizde de kullanılabilen bu servisler gün geçtikçe bünyesine daha fazla kullanıcı katıyor. Ayrıca Huawei marka dışında diğer Android cihazlarda da bu servisler kullanılabilmekte. Sizler de bu servisleri cihazınıza kurmak isterseniz Google Play Store veya Huawei‘nin internet sitesi üzerinden uygulamalara ulaşabilirsiniz.