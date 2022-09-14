HP, “Dinamik Güvenlik” sistem güncellemesini alan yazıcılarda kartuş ve HP olmayan toner uyumsuzluğu nedeniyle Avrupa’daki her bir tüketiciye 150 Euro’ya kadar ödeme yapacak.

“Printgate” olarak bilinen bölüm, Amerika Birleşik Devletleri’nde 100 ila 150 dolar arasında değişen ve toplam değeri 1,5 milyon dolar olan zararlar üretti. Euroconsumers, İtalya, Belçika, İspanya ve Portekiz’deki HP yazıcı sahiplerinin de tazminat almasını istiyor.

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Tüketici koruma kuruluşu, “HP ve Euroconsumers arasındaki anlaşma uyarınca, şirket, belirli yazıcı sahiplerine tazminat ödemek için 1,35 milyon dolara kadar bir fon oluşturmayı kabul etti” diyor.

Sistem güncellemesinin amacı, deneyimi güncellemek ve baskı sistemlerinin bütünlüğünü korumaktı. Ürün yazılımı yüklendikten sonra HP aygıtı, yazıcılarda HP çipi veya elektronik devresi olmayan üçüncü şahıslar tarafından satılan kartuşların kullanılmasını engelledi.

Ayrıca tüketiciler, sistemlerini yükselttiklerinde veya “Dinamik Güvenlik” kurulu ürünleri satın aldıklarında bu uyumsuzluk konusunda bilgilendirildi.

Sonuç olarak, HP yazıcıları satın alma konusunda bilinçli bir karar vermeleri engellendi. Şirket, sorundan etkilenen birçok modelden bu özelliği kaldıran yeni bir güncelleme yayınladı.

İçindekiler Kimler HP tazminatı alacak

Kimler HP tazminatı alacak



Avrupa ülkeleri 1 Eylül 2016 ile 17 Kasım 2022 arasındaki HP OfficeJet Pro veya PageWide Pro yazıcı sahipleri, talep formunu 6 Mart 2023’e kadar doldurması gerekiyor.

Kaynak: Bleeping Computer