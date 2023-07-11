Bu videoda HP’nin oyunculara özel olan markası VICTUS’un VICTUS 16 modelinin detaylarına yakından bakıyoruz. HP VICTUS 16, sunduğu güncel donanımlarla dikkat çekiyor. 16,1 inç 144Hz ekranı, Intel Core i5-13500H işlemcisi, 6GB NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartı, 16GB RAM ve 512GB SSD depolaması ile dikkat çekiyor. Windows 11 Home ile gelen bilgisayar kullanıcısını memnun ediyor.

30.000 TL bandında satılan HP VICTUS 16 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Gaming kategorisinde tercihleriniz arasında yer alır mıydı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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