HP, AMD Ryzen İşlemcili Envy x360 Dizüstü Modelini Resmen Duyurdu

AMD’nin merakla beklenen mobil Ryzen serisinin üzerindeki örtü sonunda HP’nin Envy x360 modeli ile birlikte resmen kalkıyor.

HP Envy X360’ın AMD’nin mobil Ryzen işlemcisi ile çıkacak ilk dizüstü modeli olması bekleniyordu ve sonunda bu bilgi resmileşti. Envy x360 15’in yanında Lenovo IdeaPad 720 ve Acer Swift 3 modelleri de mobil Ryzen işlemcisi ile birlikte gelecek.

Şirket bugün yaptığı açıklama ile 15 inç büyüklüğündeki Envy x360’ın AMD Ryzen 5 2500U’nun performansı şimdiden çok merak yandırıyor. Envy x360, Kasım ayında 699$’dan satışa çıkacak.