HP Elitebook x360 1030 G3 incelemesiyle karşınızdayız. Bilgisayar denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan HP, ince, şık ve taşınabilir dizüstü modeli Elitebook’u yeniledi. Ofisimizde ağırladığımız HP Elitebook x360 1030 G3 modeli ise ufak, rahat taşınabilir ve performanslı yapısıyla dikkat çekiyor.

HP EliteBook x360 1030 G3 incelemesi | Küçük, şık, profesyonel

Intel’in 8. nesil Core i7 8650U işlemcisinden ve grafik tarafında ise dahili Intel UHD Graphics 620’den gücünü alan cihaz, sadece 1,58 cm inceliğinde ve 1,25 kg ağırlığında. 16 GB belleği, Samsung üretimi 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD’si gibi detaylar ile donatılan Elitebook’un bu yeni modeli, 13,3 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğündeki IPS dokunmatik bir ekran ile geliyor. Gorilla Glass 4 ile korunan ekran, %100 sRGB desteği de sağlıyor.

Bu sayede kusursuz bir kullanım sağlayan bilgisayar, Bang & Olufsen imzalı 4 adet premium hoparlör sistemi ile ufak boyutlarına rağmen harika bir ses ve berraklık ile göz kamaştırıyor. 2 adet Thunderbolt, 1 adet USB 3.1 Gen 1, 1 adet kulaklık/mikrofon birleşimi, 1 adet HDMI 1.4 ve WWAN bağlantısı için 1 Harici Nano SIM yuvası barındıran ürün, SIM kart eşliğinde her yerde internete bağlı kalmanızı ve işlerinizi kolayca halletmenizi sağlıyor.

Yanında gelen şarj edilebilir akıllı kalemi ile not alma, çizim yapma ve bilimum kolaylaştırıcı işlemleri ile üstün performans sunan HP Elitebook x360 1030, özel menteşesi ile tam katlanabilir yapıda olarak tablet olarak da kullanılabilir olarak ayarlanmış. Uzun pil ömrü, Windows 10 Pro’da Windows Hello ile yüz ve parmak izi tanıma sistemleri gibi detaylar ile bezenmiş HP Elitebook x360 1030 G3 modeli rahat, taşınabilir ve performans odaklı bir iş bilgisayarı konumunda.

Sonuç olarak metal kasası ile sağlam, dokunmatik paneli ile kullanışlı ve Intel’in taşınabilir cihazlar için üretilen en iyi işlemcilerinden birini kullanan HP Elitebook x360 1030 G3, SIM desteği ile de her yerde kullanılabilir, hafif ve kullanışlı bir ürün olmuş.