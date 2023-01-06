HP, CES 2023 etkinliğinde bir dizi yeni ürününü tanıttı. Şirket Elite Dragonfly serisine Dragonfly Pro ve Dragonfly Pro Chromebook isimli iki yeni dizüstü bilgisayar ekledi. Üst düzey performanstan yalın ancak ofiste veya evde rahatlıkla kullanılabilecek cihazlar, teknik özelliklerden bunalmış, güvenilir ve kaliteli bir bilgisayar isteyen kullanıcılar için geliyor.

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Bugün çıkan Dragonfly Pro modeli dizüstü bilgisayarlar, hem tasarım hem de teknik özellikler açısından ana Dragonfly serisinden oldukça farklı. Şık ve modern görünümlü kurumsal odaklı dizüstü bilgisayarların aksine, yeni Dragonfly Pro dizüstü bilgisayarlar daha hantal ve aynı üst düzey görünüme sahip değil. Görünüşe göre şirket, yeni ürünlerinde estetiğe odaklanmak yerine daha işlevsel konulara yoğunlaşmış.

İçindekiler HP Dragonfly Pro ve Dragonfly Pro Chromebook Özellikleri

HP Dragonfly Pro ve Dragonfly Pro Chromebook Özellikleri

HP Dragonfly Pro, entegre özellikli AMD Radeon grafikleri sunan bir AMD Ryzen 7 7736U işlemcisi ile birlikte geliyor. Dragonfly Pro Chromebook ise 12. nesil Intel Core i5 yonga setine sahip. Her iki dizüstü bilgisayar da 14 inç boyutunda bir paneli bünyesinde barındırıyor. Bunlardan Chromebook’un 14 inçlik ekranı 2.560 x 1.600 pikselle daha yüksek çözünürlük sunuyor.

Ana modelin sadece 1.920 x 1.200 çözünürlükte çalıştığını da söylemekte fayda var. Chromebook ekranı ayrıca 1.200 nit parlaklığa kadar ulaşabilen LCD bir panelken, Pro cihaz yalnızca 400 nite kadar parlaklıkla beraber gelen bir Gorilla Glass’a sahip.

Öte yandan Pro model 5MP çözünürlüklü bir web kamerası taşırken, RGB özellikli Chromebook 8MP’lik bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Cihazların her ikisi de rahat bir kullanım açısından klavye ile beraber gelen dörtlü kısayol tuşları ile donatılmış. Dev firmanın açıklamalarına göre yeni bilgisayarlar ilkbaharda piyasaya sürülecek. Fiyatlandırma detayları ise daha sonra açıklanacak. Gelişmelerden haberdar etmek için takipte kalın.