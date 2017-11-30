HP, Bilgisayarlarında Sistemi Yavaşlayan Casus Yazılım Yüklüyor!

Dünyanın en büyük PC üreticilerinden biri olan HP, Windows 10 ile gelen bilgisayarlarına sistem yavaşlatan casus yazılım yüklediği ortaya çıktı.

HP, yıllar boyunca en çok tercih edilen ve en güvenilen PC markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak ortaya çıkan bir detay HP’ye güvenen milyonlarca kişinin düşüncesini sarsacak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi özellikle akıllı telefonlar için “Firmalar yeni güncellemeler ile telefonu bilinçli olarak yavaşlatıyorlar” diye bir inanç mevcut. Bunun PC versiyonunu ise bizzat ve bilinçli olarak HP’nin yaptığı ortaya çıktı. Şöyle ki; “HP TouchPoint Analytics Client” adına sahip bir yazılım, tam bir casus yazılım olarak görev alıyor.

Bu yazılım aslında sürekli HP sunucularına sistem verileri gönderirken, aynı zamanda sistemi yavaşlattığı ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan HP; “HP Touchpoint Analytics, HP Support Assistant kapsamında 2014 yılından beri sunduğumuz bir hizmettir. Anonim olarak, donanım performansı ile ilgili bilgilerin toplar. Erişim kullanıcılar tarafından izin verilmediği sürece hiçbir veri HP ile paylaşılmamaktadır. Müşteriler, hizmeti isteğe bağlı olarak devre dışı bırakabilir veya kaldırabilirler.

HP Touchpoint Analytics son zamanlarda güncellendi ve bu güncellemenin bir parçası olarak gizlilik ayarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Müşteri gizliliğini çok ciddiye alıyor ve burada bulunan sıkı bir politikaya uygun hareket ediyoruz.” dedi.