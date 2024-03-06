Nixxes Software ve Guerrilla Games, heyecanla beklenen Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Bu gereksinimlerin açıklanması oyuncular arasında büyük bir dalgaya neden oldu. 21 Mart’ta piyasaya sürülmesi planlanan bu oyun için gereken donanım oldukça yüksek seviyede.

Oyunu deneyimlemek isteyenlerin öncelikle en az 150 GB boş alana sahip bir SSD’ye sahip olmaları gerekecek. Ancak işler bununla bitmiyor, zira ‘Çok Yüksek’ grafik ön ayarında 4K çözünürlükte ve saniyede 60 kare oynamak isteyenler için GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XT gibi güçlü bir grafik kartı gerekecek.

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Ancak, geliştiriciler bu yüksek sistem gereksinimlerinin hangi özel tekniklerle desteklendiğini henüz açıklamadılar. Bununla birlikte, oyunun NVIDIA’nın DLSS 3, Reflex ve DLAA gibi teknolojilerini destekleyeceği biliniyor. Ayrıca Horizon Zero Dawn’ın devamı, AMD FSR ve Intel XeSS ölçeklendirme teknolojilerini destekleyecek ve daha hızlı yükleme süreleri için Microsoft DirectStorage kullanılacak.

İçindekiler Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri

Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri

Çözünürlük 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 fps / 4K @ 30 fps 4K @ 60 FPS İşlemci Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-11700 veya AMD Ryzen 7 5700X RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM Grafik NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB veya AMD Radeon RX 5500XT 4GB NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900XT Depolama 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD işletim sistemi Windows 10 64 bit (sürüm 1909 veya üzeri) Windows 10 64 bit (sürüm 1909 veya üzeri) Windows 10 64 bit (sürüm 1909 veya üzeri) Windows 10 64 bit (sürüm 1909 veya üzeri)

PC kullanıcıları için iyi haber şu ki, oyun Steam ve Epic Games Store üzerinden temin edilebilecek ve temel oyunun yanı sıra Burning Shores DLC’sini de içerecek. Diğer PC oyunlarıyla ilgili olarak, NVIDIA, The Thaumaturge adlı taktiksel sıra tabanlı RPG’si için optimize edilmiş yeni bir Game Ready sürücüsünü piyasaya sürdü. Bu sürüm, NVIDIA DLSS 3 ve Reflex teknolojilerini destekliyor ve stüdyonun The Witcher oyununu yeniden yapmakla görevlendirildiği duyurulan yeni bir projeye odaklanıyor.

Peki, siz Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sony bir tık abartılı sistem gereksinimi istemiş olabilir mi?