Honor’un bir sonraki orta seviye akıllı telefonu Honor X9b, firmanın Malezya’daki web sitesinde görüntülendi. Orta seviye telefon pazarının uçtuğu bir dönemde pazar ilaç gibi giriş yapacağı söylenen ve Türkiye’de satılma ihtimali olan Honor X9b amiral gemilerinden farksız tasarımıyla karşımızda!

Honor X9b ile Orta Seviye Telefon Pazarı Karışacak!

Honor X9b’nin önceki model olan Honor X9a’ya oldukça benzediğini söylemek mümkün. Ancak yeni canavar daha kalın bir tasarıma sahip ve dairesel kamera adası biraz daha çıkıntılı. En belirgin farklılık ise arka panelde kendini gösteriyor. Yeni X9b modelinin, vegan deri kaplamalı bir arka kapak seçeneği sunacağını görüyoruz.

Genellikle orta seviye telefonlar plastik kasa malzemesiyle geliyor ve bu kullanıcılara orta seviye bir telefon kullandıklarını tam anlamıyla hissettirebiliyor. Honor cephesi de, orta seviyeye biraz daha seçenek ekleyerek bu modelleri premium segmente yaklaştırıyor. Turuncu renkli vegan deri arka kapağın, hem makyajlanmış Honor X50’de hem de bu modelde kullanılması bekleniyor.

Honor, resmi X hesabında yayınladığı teaser görüntüsü ile telefonun ön panelinin bir kısmını da gösterdi. Yeni telefon, yine kavisli kenarlar ve ortalanmış bir selfie kamerasına sahip olacak. Kavisli kenarları da orta seviyede pek görmüyoruz. Honor burada da farklılığını konuşturmuş.

Honor X9a, bazı ülkelerde “Honor Magic5 Lite” adıyla satılıyor, ancak X9b’nin farklı bir isimle mi satışa sunulacağı şu an için belirsiz. Honor, çok yakındabu yeni modeli tanıtacak gibi görünüyor, bu da merakla beklenen özellikler ve isimlendirme hakkında daha fazla bilgiye kısa süre içinde ulaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Kısa bir süre önce cihaz Geekbench’te Snapdragon 6 Gen 1 işlemciyle karşımıza çıkmıştı. 12GB’a kadar RAM ve orta seviyede oldukça güçlü bir işlemci sunan bu akıllı telefon, segmentinin yeni kralı olmaya aday gibi görünüyor. Eğer uygun bir fiyatla satışa çıkarsa Honor X9b rakip tanımayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarı ülkemizde de satışa sunulacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!