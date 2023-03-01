HONOR Magic5 Pro, HONOR Magic5 ve HONOR Magic Vs modellerine Mobil Dünya Kongresi’nde göz atıyoruz.

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Mobil Dünya Kongresi kapsamında Honor’un yaptığı lansman sonrası HONOR Magic5 Pro, HONOR Magic5 ve HONOR Magic Vs modellerine ilk bakışımızı gerçekleştiriyoruz. DXOMARK’ta en iyi kamera ve ekran puanını alan HONOR Magic5 Pro birçok detayıyla da göz dolduracak gibi duruyor.

HONOR Magic5 Pro ve diğer telefonların detaylarını Ersin Barselona’dan aktarıyor.