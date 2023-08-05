Bu videoda Eren, orta segmentte dikkat çeken özellikler sunan HONOR X9a modelinin alınıp alınmayacağı konusundaki fikirlerini belirtiyor.

İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #270: Disney+ Atatürk Dizisi, iPhone 15, Togg satışları ve dahası

Not: Bu videodaki ürün HONOR Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

HONOR X9a orta segmentteki en güzel görünüme sahip olan telefonlardan birisi. Zira 7.9 mm kalınlığı ve 175 gram ağırlığıyla ince ve hafif bir telefonu elinizde tuttuğunuzu hissediyorsunuz. Bununla birlikte eğimli ekranı buluşunca tasarım tarafında amiral gemisi bir telefon kullanıyormuş hissiyatını kullanıcısına verebiliyor.

Birçok sağlamlık testinden geçmesi, ekran tarafında güçlendirilmiş kavisli camla gelmesi gibi öne çıkan noktaları olan HONOR X9a, 6.67 inç OLED 120Hz tazeleme oranına sahip bir ekrana sahip. Yüksek parlaklık seviyesiyle yoğun ışık altında bile rahatlıkla görülebilen ekran 1 milyar rengi de destekliyor. Kavisli olması sayesinde ince çerçeveleriyle görüş alanını genişletiyor. 1920Hz PWM karartma ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikaları sayesinde bulunduğu segmentte sunduğu bu ekran özellikleriyle bir adım öne çıkıyor.

Performans tarafında orta segment bir telefon olduğunu belli eden HONOR X9a, içerisinde Snapdragon 695 işlemcisinden gücünü alıyor. Standart bir kullanıcı için yeterli seviyede bir performans sunarken yoğun kullanıcı olanlar veya ağır grafikli oyunlar oynayanlar için pek uygun bir telefon olmadığını hatırlatalım. 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı yeterliyken +5GB HONOR RAM Turbo özelliğiyle arka tarafta tutulan uygulamaların uyutulmaması sağlanıyor. MagicOS yazılımı ve Google servisleriyle akıcı bir deneyim sunan telefondan performans beklentiniz yüksek ise daha performanslı telefonlara göz atmanız gerekiyor.

HONOR X9a, kamera konusunda iddialı bir model değil. Arka tarafındaki 64MP + 5MP + 2MP üçlü kamera kurulumu, iyi ışık altında yeterli performans gösterirken, ışığın az olduğu noktalarda kimi zaman kullanıcısını üzebiliyor. Ayrıca video tarafında da maksimum 1080p 30 fps çekebiliyor. Video tarafında kimi rakipleri 4K video kaydı yapabilirken burada bir eksi noktası bulunuyor.

Alt taraftaki mono hoparlör çıkışından ses veren HONOR X9a bu konuda da eksik kalıyor. Rakiplerinde stereo hoparlör ile yüksek ses seviyesi ve daha kaliteli ses çıkışı sunarken, telefon mono hoparlörden daha cılız bir ses sağlıyor.

HONOR X9a’nın tasarım ve ekrandan sonraki en iyi noktası ise bataryası. 5100 mAh bataryadan gücünü alan telefon 2 günlük pil ömrü sağlamayı başarıyor. Verimli Snapdragon 695 işlemcisi ve büyük batarya bir araya gelince bu sonuçlar ortaya çıkarken, bağımsız test kuruluşu DXOMARK tarafından da bataryası için altın madalya verilmiş. Ek olarak 40W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon bu konuda da kullanıcısını tatmin ediyor.

Peki siz HONOR X9a hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce orta segmentte alınabilecek en mantıklı model mi? Siz bu telefonu kullanıyor musunuz, kullanıyorsanız kendi tecrübeleriniz neler? Almayı düşünür müsünüz? Kendi görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.