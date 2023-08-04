Cuma Raporu #270 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #270 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
02:38 Disney+ ve Atatürk Dizisi Olayları
17:41 iPhone 15’in tanıtım tarihi belli oldu
21:23 Xiaomi 13T için tarih verildi
25:10 DJI Osmo Action 4 tanıtıldı
27:50 Elon Musk, X’in yeni özelliğini duyurdu
31:58 Rekabet Kurumu, birbirinden çalışan almama anlaşması yapan firmalara ceza kesti
34:53 Togg’dan Temmuz’da 627 adet teslimat
41:49 PlayStation Store oyunlarına dev zam geldi
45:35 CMF by Nothing Duyuruldu!
52:10 Galaxy S23 FE Geliyor! İşte Özellikleri!
55:38 Vivo V29 tanıtıldı
58:45 Google, özel bilgileriniz internete düşerse haber verecek
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