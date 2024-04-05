Çinli teknoloji devi Honor, bir süredir X7b isimli yeni orta segment akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Honor X7b piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

Honor X7b neler sunuyor?

Honor’ın giriş-orta segmente konumlandırdığı X7b, 1080×2412 (FHD+) çözünürlük sunan 90 hz ekran yenileme hızına sahip 6.8 inç büyüklükte IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafa konumlandırılmış.

X7b kaputun altında MediaTek Dimensity 6020 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga seti gücünü 35W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 6000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 108 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor X7b, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 8 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.