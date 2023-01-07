Çinli merkezli teknoloji şirketi Honor, Honor X7a isimli akıllı telefonunu bugün kendi ülkesinde sessizce piyasaya sürdü. İyi özelliklere sahip cihazın, sahip olduğu donanımlara kıyasla oldukça uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Gelin hep beraber devasa bataryalı, hızlı ekranlı telefonun ayrıntılarına inelim.

İçindekiler Honor X7a Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Honor X7a Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Çinli firmanın yeni cep dostu telefonu Honor X7a, HD+ çözünürlük sunan, 6,7 inç boyutunda LCD bir ekrana sahip. Ekranın tasarımı üst kısmında kamera için ortalanmış su damlası çentik ile tamamlanıyor. LCD panel ayrıca, 90Hz yenileme hızı ve göz koruması için TUV Rheinland sertifikası ile beraber geliyor.

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Cihazın arka tarafı ise, gradyan arka panel üzerinde dikdörtgen bir kamera modülü şeklinde tasarlanmış. Güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da telefonun güvenlik ayrıntılarından.

Görüntüleme cephesinde, Honor X7a dörtlü bir arka kamera sistemine sahip. Kurulum, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens, 2MP makro ünitesi ve 2MP derinlik kamerasından oluşuyor. Öte yandan cihazın ön tarafta ise 5MP selfie kamerası bulunuyor.

Performans tarafına değinecek olursak, Honor X7a kasasının altında Helio G37 yongasıyla benzer değerler taşıyan bir MediaTek MT6765H işlemcisini barındırıyor. Cihazda ayrıca, 6GB RAM ve microSD kart yuvası aracılığıyla 1TB’a kadar genişletilebilen 128GB yerel depolama alanı mevcut.

Akıllı telefon gücünü 22,5W hızlı şarj desteğine sahip 6.000mAh’lık devasa bir pil ünitesinden alıyor. Yazılım açısından cihaz, kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 arayüzü ile çalışıyor.

Honor X7a’daki bağlantı seçenekleri arasında 4G, WiFi, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Telefon şu anda 110 dolar değerinde bir fiyat etiketi taşıyor. Titanyum Gümüş, Okyanus Mavisi ve Gece Siyahı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip.