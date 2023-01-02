Huawei ile yollarını ayırdıktan sonra ambargolardan da kurtulan Honor, 2023’e güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Bu zamana kadar tek başına başarılı işlere imza atan firma yakında karşımıza Honor 80 Pro ile çıkmaya hazırlanıyor.

Son gelen söylentilere göre bu seride dört farklı model yer alacak. Pro model sunacağı özellikler ile dikkatleri üzerine çekecek. Son gelen bilgiler telefonun 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran ile geleceğini gösteriyor. Bu ekranın altına ise parmak izi okuyucusu entegre edilecek.

Telefonun arkasında ilginç bir şekilde 160 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. 2 Megapiksel derinlik sensörü ile gelecek olan telefon 50 Megapiksel yerine 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı lense sahip olacak. Bu Megapiksel düşüşünün yazılım ve daha geniş diyafram aralığı ile hissedilmeyeceği söyleniyor.

Ön bölümde bizi 32 Megapiksel çözünürlüğünde Selfie kamerası karşılayacak. 66W hızlı şarj destekli 4.800 mAh kapasiteli batarya ve Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan telefon Ocak ayının sonunda resmi olarak tanıtılacak.

Honor yeni canavarını ilk olarak anavatanı olan Çin’de satışa sunacak. Önümüzdeki aylarda Avrupa lansmanı da yapılması beklenen bu canavarda henüz hangi yonga setinin yer alacağı bilinmiyor. Bakalım Honor, MediaTek mi yoksa Snapdragon yonga seti mi kullanacak?