Merakla beklenen Honor’un X serisi için Honor X50 adlı yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını öne süren sızan görüntüleri ve teknik özellikleri bugün ortaya çıktı. Sızıntıya göre yeni telefon, arka tarafta Honor X40’takine benzer dairesel bir kamera sistemine sahip olacak ancak ön panelde önemli bir değişiklik olacak. Bu da önceki modeldeki kavisli kenarlı ekran yerine düz bir ekran.

Sızdırılan render görseli bir basın görseli olmasa da yaklaşan telefonun nasıl görünebileceği konusunda bize iyi bir fikir veriyor. Görünüşe göre Honor, X serisi için yeni bir tasarım dili sunarak işleri biraz sarsmaya çalışıyor.

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Serinin bir önceki telefonu olan Honor X40, 120Hz yenileme hızı ve 1920Hz PWM karartma özelliğine sahip 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahipti. Bu yüzden ekran tarafında büyük bir yenilik olmayabilir. Selefinde Adreno 619L GPU’lu Sekiz Çekirdekli Snapdragon 695 yonga setini görmüştük. İşlemci tarafında muhtemelen Snapdragon 7 Gen serisine geçiş yapılacak.

Honor X40’taki 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama seçeneklerinin bu modelde de yer alması ancak depolama seçeneğinin 512 GB’a çıkması bekleniyor. Honor X50’nin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair resmi bir haber yok. Ancak söylentiler telefonun önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Daha fazla bilginin ortaya çıkmasını beklerken, Honor’un her yeni sürümde X serisini yenilemeyi ve iyileştirmeyi amaçladığı açık. Honor’un Android tutkunları için neler sakladıklarını heyecanla bekliyoruz.