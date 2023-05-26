Honor, Honor 90 ve Honor 90 Pro akıllı telefonlar 29 Mayıs’ta Çin’de tanıtılacak. Lansmandan kısa bir süre sonra şirketin iki ürün daha piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Bu telefonların Honor X50 adlı orta sınıf bir telefon ve Honor Magic V2 adlı katlanabilir bir model olacağı söyleniyor. Magic V2, Çin’in MIIT otoritesi tarafından onaylandı ve Temmuz ayında Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Honor X50’nin Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, Çin’in TENAA sertifikasyon platformu tarafından onaylandı ve temel özellikleri ortaya çıktı. ALI-AN00 model numaralı Honor X50, 163.75.5 x 7.98mm ölçülerine sahip ve 185 gram ağırlığa sahip. 2652 x 1200 piksel (1.5K+) çözünürlüğe sahip 6.78 inç AMOLED ekrana ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahiptir. Geçen yılki Honor X40’a benzer şekilde X50, 120Hz yenileme hızını destekleyebilir.

Honor X50’nin gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacağı söyleniyor. TENAA belirli bir çipten bahsetmiyor. Ancak 2,2 GHz işlemci desteğini gösteriyor. Telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM varyantlarında gelecek.

Telefon, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama sürümlerinde satışa sunulacak. Cihazda microSD kart yuvası olmayacak. 5.700 mAh (nominal değer) pil ile donatılacak. Bu da tipik olarak 5.800 mAh kapasiteye işaret eder.

Telefonun Magic UI 7 ile Android 13 işletim sisteminde çalışması bekleniyor. Özçekimler için 8 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumunda 108 megapiksel birincil kamera ve 2 megapiksel yardımcı lens bulunacak. Görüntüler TENAA’nın veritabanında yer almadığı için telefonun tasarımına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.